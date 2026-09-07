Ieșire scandaloasă a lui Ilie Năstase la adresa jurnaliștilor. Celebrul fost tenismen a devenit agresiv verbal când a fost întrebat despre scandalul reclamat de soția lui la poliție. Preventiv, polițiștii din Constanța au emis și un ordin de protecție provizoriu după ce soția sa a spus că a fost amenințată. Între timp, ordinul a fost anulat de procuror.

Ilie Năstase era într-un bar din Mamaia Nord. La vederea jurnaliștilor Digi24, care voiau să îi ceară un punct de vedere legat de scandalul reclamat de soție, celebrul tenismen a devenit agresiv verbal.

Cu o seară înainte, soția lui Ilie Năstase a anunțat Poliția Năvodari că celebrul sportiv i-ar fi adresat injurii și amenințări. A cerut și a și obținut un ordin de protecție provizoriu. Femeia a mai cerut și ca Ilie Năstase să fie monitorizat cu o brățară electronică.

Andreea Ambroze, purtător de cuvânt al IPJ Constanța: Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația în fapt, pe baza de evaluare a riscului fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizcă sau libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.

După analiza dosarului, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Soția fostului tenismen a fost chemată și astăzi la sediul Poliției Năvodari, unde a și fost deschis un dosar penal pentru amenințare

Cei doi se află în proces de divorț și, de-a lungul timpului, au avut mai multe conflicte. În ianuarie 2021, Ioana Năstase a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic de Ilie Năstase în apartamentul lor din București. Femeia nu a depus însă plângere penală. Ulterior, în august 2024, cei doi au fost filmați în timp ce se certau în stațiunea Mamaia. Ilie Năstase urmează să fie chemat și el la audieri.

Editor : A.P.