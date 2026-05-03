Live TV

Video Imagini cu un TIR încărcat cu butelii goale care a luat foc pe DN6. Incendiul a fost lichidat

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-05-03 183720
Captură Digi24

Un tir încarcat cu butelii goale a luat foc în mers, duminică, pe DN6, în județul Caraș-Severin. Pompierii au reușit să lichideze incendiul.

Incidentul a avut loc pe DN6, între localitățile Teregova și Armeniș, transmite Digi24. 

Șoferul camionului care transporta butelii goale a observat în timp ce mergea că iese fum din cabină, a lăsat tirul pe dreapta și a anunțat autoritățile.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul capului tractor și remorcă.

Până ce autoritățile au rezolvat incendiul, pe DN6 s-au format cozi kilometrice de mașini. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
Petrolier
2
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
3
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
4
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
5
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
”A evadat de la mânăstire” după ce a luat 1.000.000 € de la Gigi Becali și nu se mai întoarce
Digi Sport
”A evadat de la mânăstire” după ce a luat 1.000.000 € de la Gigi Becali și nu se mai întoarce
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendiu la un depozit de desuri din iasi
Incendiu la un depozit ecologic de deşeuri din Iași. Populaţia, sfătuită să evite expunerea prelungită la fum
incendiu
Un autocar cu 27 de pasageri a fost cuprins de flăcări, în Tulcea
urmari incendiu vrancea
Urmările incendiului în lanț, care a mistuit zeci de gospodării în Vrancea. Mărturiile oamenilor rămași pe drumuri: „S-a distrus tot”
Moon: Artemis II Mission, Guarulhos, Sao Paulo, Brazil - 05 Apr 2026
Marea dilemă a NASA pentru misiunile lunare cu echipaj uman: ce se întâmplă dacă faci foc pe Lună
ilie bolojan face declaratii
Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire în incendiul de la Soveja. 300 de persoane evacuate
Recomandările redacţiei
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică de ce România nu mai...
WhatsApp Image 2026-05-03 at 19.20.33 (1)
Manifestații pro-Bolojan în București și Oradea cu două zile înainte...
WhatsApp Image 2026-05-03 at 15.23.34
Radu Berceanu: „Reforma companiilor de stat nu trebuia scoasă acum...
ciprian ciucu face declaratii
Ciprian Ciucu, întrebat dacă moţiunea de cenzură va trece: Se joacă...
Ultimele știri
Peter Magyar anunţă o „sărbătoare publică de o zi întreagă” la Budapesta, în ziua votului pentru învestirea sa ca premier
Sondaj devastator pentru Trump: 59% dintre americani cred că îi lipsește claritatea minții, 71% consideră că este necinstit
Atac cu dronă asupra unui laborator al centralei nucleare de la Zaporojie. O echipă AIEA face verificări la fața locului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Ciprian Marica, destăinuiri importante, la 15 ani după un moment important al vieții sale: ”Nu-mi explic”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă...
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO: a primit lovitura de grație! Câștigă o avere și a lăsat pe toată lumea ”cu gura căscată”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Văduva lui Patrick Swayze, mărturisiri tulburătoare la 15 ani de la moartea actorului: „Încă vorbesc cu el și...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte