Un tir încarcat cu butelii goale a luat foc în mers, duminică, pe DN6, în județul Caraș-Severin. Pompierii au reușit să lichideze incendiul.

Incidentul a avut loc pe DN6, între localitățile Teregova și Armeniș, transmite Digi24.

Șoferul camionului care transporta butelii goale a observat în timp ce mergea că iese fum din cabină, a lăsat tirul pe dreapta și a anunțat autoritățile.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul capului tractor și remorcă.

Până ce autoritățile au rezolvat incendiul, pe DN6 s-au format cozi kilometrice de mașini.

