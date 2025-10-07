Imagini dramatice în Argeş: Un bătrân şi o fetiţă au fost salvați de pe plafonul unei maşini scufundate într-un canal

Un autoturism a căzut în râul Argeş, marţi, în comuna Băiculeşti. Șoferul şi o pasageră minoră au fost recuperaţi de pompieri de pe plafonul maşinii. În imaginea surprinsă de salvatori, se poate vedea cum cele două persoane, care au reușit să se evacueze singure și să se urce pe plafonul mașinii, așteaptă sosirea echipajelor de salvare.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu diferite accesorii, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

"Ajunşi la faţa locului, pompierii au identificat, pe plafonul vehiculului, două persoane (un adult şi o minoră). În cel mai scurt timp posibil, salvatorii au extras cele două victime din mediul ostil şi le-a adus, în siguranţă, la mal", se arată într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Potrivit ePitești.ro, șoferul, un bărbat de 76 de ani din localitate, a încercat să întoarcă autoturismul, însă, din neatenție, a pierdut controlul direcției și a plonjat cu mașina în apă. În autoturism se afla și o copilă de 10 ani, vecină a conducătorului auto.

După ce au fost evaluate la faţa locului, cele două persoane au fost transportate la spital de echipajul SMURD.

