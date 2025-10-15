Incident șocant într-o parcare din Petroșani. O haită de câini aproape că a dezmembrat caroseria unui autoturism, în apropierea unor blocuri.

După plecarea animalelor, proprietarul a constatat că mașina are daune ca după un accident. Portierele îndoite și zgâriate, protecțiile de la roți smulse și partea din față complet distrusă.

Editor : A.P.