Video Imagini incredibile surprinse într-o parcare din Petroșani: O haită de câini fără stăpân a distrus o mașină Data publicării: 15.10.2025 08:47 O haită de câini fără stăpân a distrus o mașină Incident șocant într-o parcare din Petroșani. O haită de câini aproape că a dezmembrat caroseria unui autoturism, în apropierea unor blocuri. După plecarea animalelor, proprietarul a constatat că mașina are daune ca după un accident. Portierele îndoite și zgâriate, protecțiile de la roți smulse și partea din față complet distrusă.