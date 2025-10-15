Live TV

Video Imagini incredibile surprinse într-o parcare din Petroșani: O haită de câini fără stăpân a distrus o mașină

Data publicării:
masina
O haită de câini fără stăpân a distrus o mașină

Incident șocant într-o parcare din Petroșani. O haită de câini aproape că a dezmembrat caroseria unui autoturism, în apropierea unor blocuri.

După plecarea animalelor, proprietarul a constatat că mașina are daune ca după un accident. Portierele îndoite și zgâriate, protecțiile de la roți smulse și partea din față complet distrusă.

