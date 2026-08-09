Imagini șocante surprinse pe un drum din Vrancea. Un bebeluș a fost filmat în timp ce se află la volanul unei mașini. În dreapta sa este tot un copil minor.

Imaginile arată un bebeluș de doar 11 luni la volanul unei mașini, pe un drum public din comuna Slobozia Bradului, iar autoturismul pare să se deplaseze câțiva metri.

În urma apariției imaginilor, polițiștii din Vrancea au deschis un dosar penal.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 1 august. În autoturism se afla, pe locul din dreapta față, un alt minor în vârstă de 15 ani.

Filmarea ar fi fost realizată de mama copilului aflat la volan, care are 17 ani.

Polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Gugești s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere. Având în vedere și vârsta mică a copilului, cazul va fi transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru evaluarea situației.

Editor : A.P.