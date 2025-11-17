Îmbulzeală la flori gratis. O familie din Satu Mare a donat peste 1.000 de crizanteme la ghiveci: „Ne-a fost milă să le aruncăm”

Sute de persoane au venit la poarta unei familii din județul Satu Mare, după ce au citit pe rețelele sociale că pot primi flori gratis. Este vorba despre o familie de producători de flori, care a anunțat că oferă gratis ghivecele cu crizanteme rămase nevândute după Sâmbăta Morților. „Ne-a fost milă să le aruncăm”, a declarat, pentru Digi24, Anita Petkes.

Coada s-a format încă de la 8 dimineața, deși oamenilor li s-a spus că pot veni începând cu ora 10:00. Sute de persoane au venit să ia gratis ghivecele cu flori.

„Mi se pare o idee foarte bună, dacă nu mai are ce să le facă, să le întrețină”, spune un tânăr.

„Foarte frumos! Pentru munca lor s-ar merita și să plătim, dar dacă așa au vrut, să doneze, Dumnezeu să le dea sănătate!”, spune altcineva.

„La țară (n. red. locuim) și le plantăm!”, spune fericită o femeie care a primit 10 ghivece.

„Foarte frumos gestul și știu că nu-i ușor ce fac ei. Le duc la cimitir, la tatăl meu”, a declarat altcineva.

„Pe astea le ducem la biserică. Și pentru acasă am luat”, povestește o femeie.

„Foarte multe ghivece ne-au rămas, crizanteme... Ne-a fost milă să le aruncăm, de aceea am zis că le luăm din ghiveci și florile le dăm să facem o faptă bună, să facem o bucurie. Nici nu mă așteptam să fie așa de multă lume și înghesuială de la ora 08:00”, mărturisește Anita Petkes, producător de flori din județul Satu Mare.

Peste o mie de flori au fost puse gratuit la dispoziția vizitatorilor și fiecare a putut lua acasă câte 10 ghivece.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia