Live TV

Îmbulzeală la flori gratis. O familie din Satu Mare a donat peste 1.000 de crizanteme la ghiveci: „Ne-a fost milă să le aruncăm”

Data publicării:
crizanteme colorate
Sute de persoane au venit să ia gratis ghivecele cu flori. Credit foto: Guliver/Getty Images

Sute de persoane au venit la poarta unei familii din județul Satu Mare, după ce au citit pe rețelele sociale că pot primi flori gratis. Este vorba despre o familie de producători de flori, care a anunțat că oferă gratis ghivecele cu crizanteme rămase nevândute după Sâmbăta Morților. „Ne-a fost milă să le aruncăm”, a declarat, pentru Digi24, Anita Petkes.

Coada s-a format încă de la 8 dimineața, deși oamenilor li s-a spus că pot veni începând cu ora 10:00. Sute de persoane au venit să ia gratis ghivecele cu flori.

„Mi se pare o idee foarte bună, dacă nu mai are ce să le facă, să le întrețină”, spune un tânăr.

„Foarte frumos! Pentru munca lor s-ar merita și să plătim, dar dacă așa au vrut, să doneze, Dumnezeu să le dea sănătate!”, spune altcineva.

„La țară (n. red. locuim) și le plantăm!”, spune fericită o femeie care a primit 10 ghivece.

„Foarte frumos gestul și știu că nu-i ușor ce fac ei. Le duc la cimitir, la tatăl meu”, a declarat altcineva.

„Pe astea le ducem la biserică. Și pentru acasă am luat”, povestește o femeie.

„Foarte multe ghivece ne-au rămas, crizanteme... Ne-a fost milă să le aruncăm, de aceea am zis că le luăm din ghiveci și florile le dăm să facem o faptă bună, să facem o bucurie. Nici nu mă așteptam să fie așa de multă lume și înghesuială de la ora 08:00”, mărturisește Anita Petkes, producător de flori din județul Satu Mare.

Peste o mie de flori au fost puse gratuit la dispoziția vizitatorilor și fiecare a putut lua acasă câte 10 ghivece.

operator: Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Digi Sport
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan: „Am strâns multe materiale despre cazul Călin Georgescu...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
Pokrovsk a căzut, practic, în mâinile rușilor. Ce mesaj a vrut să-i...
oameni pe strada in bucuresti
Buget de criză în 2026. Cheltuieli tăiate după scumpiri: la ce...
Poliția Italia
„Schema italiană”. Țara în care tot mai mulți italieni își...
Ultimele știri
700 de șoferi tineri, implicați în accidente, anul trecut. Campanie inedită pentru siguranța la volan: Cum să fii un „șofer cool”
Tehnologia revoluționară care ar putea crea noi forme de viață: de la virusuri concepute de inteligența artificială la „Darwin 2.0”
Viață grea la bătrânețe. Trei din cinci vârstnici, care trăiesc la orașe, suferă de singurătate: „Mai plâng câteodată”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mausoleul_hodod
Mausoleul de la Hodod
expozitie crizanteme iasi
Grădina Botanică din România unde Carmen, Simona sau Andra sunt soiuri de crizanteme. Colecția numără peste 450 de tipuri
pista de biciclete
Pistă pentru biciclete, turnată peste iarbă. Lucrările de mântuială au stârnit nemulțumirea localnicilor: „Asta într-un an se duce”
isu
Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în Satu Mare, după cutremurul de miercuri dimineață
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, miercuri dimineață
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce...
Fanatik.ro
Ce indemnizație a solicitat la tribunal noul consilier de stat al lui Ilie Bolojan. Ce decizie s-a luat
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Adevărul
Valea Călmățui, unde s-a sfârșit iadul. Mărturii din timpul domiciliului forțat al lui Corneliu Coposu: „Ce...
Playtech
Cine poate contesta certificatul de moștenitor. Cum se procedează
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până...
Pro FM
De ce ar putea fi sancționat Diddy în închisoare. Cum își petrece timpul până la scurgerea pedepsei de 4 ani...
Film Now
Pamela Anderson, declarații inedite după ce a renunțat la machiaj: „Este o alegere, un exercițiu al...
Adevarul
Vladimir Putin joacă „ultimul pariu” înainte ca iarna să-i prindă soldații într-un oraș în ruine
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Soția lui Anthony Hopkins, convinsă că actorul ar avea autism. Starul de la Hollywood respinge diagnosticul...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu