Foto: Getty Images
„Impozitul a fost calculat corect” Impozit pentru întreaga clădire, nu doar pentru spațiul închiriat

Proprietarii de imobile primesc o nouă lovitură fiscală, după modificările aduse impozitelor locale de la 1 ianuarie 2026. În unele cazuri, sumele afișate pe platforma Ghișeul.ro au crescut brusc, fără explicații clare pentru contribuabili. Un astfel de exemplu vine din centrul Capitalei, unde impozitul pentru o clădire monument istoric a crescut de la puțin peste 8.000 de lei la aproape 44.000 de lei într-un singur an.

Proprietarul unei clădiri monument istoric de pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 33, Sector 5, a declarat pentru Digi24.ro că, potrivit datelor afișate pe Ghișeul.ro, impozitul pe clădire a fost de 8.187 lei în anul anterior, iar pentru anul curent a ajuns la 43.759 lei.

Majorarea apare în condițiile în care cota de impozitare a rămas identică, de 1,5%, iar imobilul nu a suferit nicio modificare structurală sau de destinație.

Clădirea este clasificată ca monument istoric și a fost complet restaurată, fiind recepționată în 2023, după cinci ani de lucrări, potrivit proprietarului. 

Acesta a atras atenția că noul nivel al impozitului depășește capacitatea reală de exploatare a clădirii.

În prezent, doar spațiul comercial de la parter este închiriat, restul imobilului fiind neocupat.

Chiria încasată este de aproximativ trei ori mai mică decât impozitul anual impus de autoritatea locală. În aceste condiții, restaurarea unui monument istoric ajunge să fie penalizată fiscal, nu încurajată”, se arată în mesajul transmis de proprietar. 

„Impozitul a fost calculat corect”

Într-un răspuns transmis la solicitarea Digi24.ro, Primăria Sectorului 5 susține că impozitul pe clădire aferent anului fiscal 2026 „a fost calculat corect, în concordanță cu ultimele modificări ale legislației fiscale”.

Autoritatea locală a invocat Legea nr. 239/15.12.2025, care a modificat Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 514/2025, prin care au fost stabilite noile niveluri ale impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2026.

Prin aceste modificări s-au majorat impozitele și taxele locale, modul de calcul al unora dintre acestea și categoriile de clădiri pentru care nu se mai datorează impozit sau pentru care se poate hotărî acordarea de scutiri sau reduceri doar prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliilor locale de sector”, a precizat Primăria Sectorului 5.

Reprezentanții primăriei au explicat faptul că, până la 31 decembrie 2025, clădirile clasate ca monument istoric beneficiau de scutire integrală de impozit, conform art. 456 alin. 1 lit. x din Codul Fiscal.

Ulterior aprobării Legii nr. 239/2025, începând cu anul 2026, pentru aceste clădiri a fost lăsată posibilitatea de a se acorda scutire sau reducere de la plata impozitului doar prin aprobarea unei hotărâri de consiliu general, respectiv consiliu local al sectorului. Deoarece nu a fost aprobată o astfel de hotărâre, pentru anul 2026 se datorează impozit pe clădire și pentru clădirile clasate ca monumente istorice”, se arată în răspunsul oficial trimis redacției Digi24.ro.

Impozit pentru întreaga clădire, nu doar pentru spațiul închiriat

Primăria a mai precizat că impozitul se aplică întregului imobil, nu doar spațiilor în care se desfășoară activități comerciale.

Impozitul pe clădire se datorează pentru întreg imobilul, raportat la destinația finală a acestuia rezultată din autorizația de construire sau din alte documente. În cazul imobilului din Bd. Regina Elisabeta nr. 33, clădirea are destinație nerezidențială și este impozitată cu 1,5% din valoarea impozabilă rezultată din raportul de evaluare depus de contribuabil în anul 2024”, a mai precizat instituția.

