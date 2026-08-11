Live TV

În ce stadiu se află lucrările la cele 8 spitale finanţate de PNRR. Cseke Attila: „Cel mai important este să nu pierdem nicio zi”

Data actualizării: Data publicării:
Primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989 este finalizat prin PNRR, la Bistriţa
Primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989 este finalizat prin PNRR, la Bistriţa. Foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Stadiul fiecărei unităţi:

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a analizat, marţi, stadiul lucrărilor la cele 8 spitale finanţate de PNRR. Mai multe obiective sunt deja finalizate şi recepţionate, iar altele se află în ultimele faze de execuţie, recepţie şi operaţionalizare.

„Investiţiile în spitalele finanţate prin PNRR intră în etapa decisivă. Mai multe obiective sunt deja finalizate şi recepţionate, iar altele se află în ultimele faze de execuţie, recepţie şi operaţionalizare”, a transmis, luni, Ministerul Sănătăţii.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a anunţat că a verificat stadiul fiecărui spital în parte.

„Am verificat, împreună cu echipele implicate, situaţia fiecărui spital în parte. Acum, cel mai important este să respectăm graficele şi să nu pierdem nicio zi. Un proiect nu este gata atunci când avem doar o clădire ridicată. Este gata când lucrările sunt recepţionate, echipamentele sunt la locul lor, utilităţile funcţionează şi putem pune infrastructura în slujba pacientului. De aceea, urmărim fiecare etapă şi fiecare termen”, a declarat Cseke Attila.

Stadiul fiecărei unităţi:

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, noul corp de clădire este finalizat şi recepţionat.

„Până la finalul săptămânii va fi finalizată digitalizarea integrală a unităţii sanitare şi vor fi livrate noile echipamente medicale achiziţionate prin PNRR. În ceea ce priveşte clădirea veche, lucrările de reabilitare şi modernizare sunt aproape de final, urmând ca procedura de recepţie să înceapă după 14 august”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

La Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” - Zerlendi - Investiţia a ajuns la ultimele finisaje, se lucrează în ritm alert cu peste 350 de muncitori, iar recepţia finală este estimată după 25 august.

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - Sunt în curs de finalizare toate achiziţiile importante de mobilier, paturi, echipamente medicale. Procedurile de recepţie vor începe după data de 13 august.

La Spitalul Militar de Urgenţă Craiova - Proiectul a fost finalizat cu succes, iar pavilionul este deplin funcţional

La Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ”Dr. Alexandru Augustin” Sibiu - Investiţia este finalizată, iar recepţia este programată pentru săptămâna viitoare.

La Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof.dr. Agrippa Ionescu” Baloteşti - Corpul nou de clădire este recepţionat, iar procedurile pentru recepţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a clădirii deja existente vor începe după 20 august.

La Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş - Investiţia este finalizată, însă operaţionalizarea este condiţionată de rezolvarea unor aspecte privind utilităţile: apă, gaze şi energie electrică. Pentru eliminarea rapidă a acestor probleme, ministrul interimar al Sănătăţii a instituit un comandament local de urgenţă, împreună cu autorităţile locale şi instituţiile responsabile.

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa - Mama şi Copilul - Sunt în curs de decontare ultimele facturi prin PNRR, iar începând cu 14 august vor fi demarate procedurile pentru continuarea investiţiei prin Programul Operaţional Sănătate.

„Nu vorbim doar despre clădiri noi, ci despre capacitatea României de a oferi pacienţilor servicii medicale în spaţii moderne, sigure şi dotate la standarde actuale. În următoarele săptămâni, mai multe dintre aceste investiţii vor trece de la construcţie la recepţie, de la recepţie la dotare şi, cel mai important, de la proiect la servicii medicale efective pentru pacienţi. Fiecare proiect finalizat înseamnă un pas înainte pentru un sistem de sănătate mai modern şi mai aproape de nevoile oamenilor”, a precizat Ministerul Sănătăţii.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
2
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
dejeanul
3
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
4
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
5
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Digi Sport
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
panouri slare pe casa
Codul Urbanismului a fost publicat și intră în vigoare în 15 zile. Ce lucrări vor putea fi făcute fără autorizație
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cseke Attila spune care e prima opţiune a UDMR pentru un Guvern cu puteri depline: „Trebuie luat modelul altor ţări”
Spitale
Cum se scurg bani din sistemul de sănătate. Șeful CNAS: „De unde ne-am dat seama? Au uitat să întrebe dacă pacienții mai sunt în viață”
MINISTERUL SANATATII - SANITAS - PROTEST
Cum a ajuns un fake news viral să pună în pericol vieți: reacția Min. Sănătății după atacul asupra ambulanței din Cluj
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, după adoptarea mecanismului de limitare a consumului pentru companiile mari: „Consumatorii casnici nu vor fi afectați”
Recomandările redacţiei
Drapelul UE.
Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, despre reacția Rusiei în cazul Podului Giurgiulești: „E o...
ministerul finanțelor
România, printre statele care îndeplinesc cerințele SUA privind...
Andras Baka, noul președinte al Ungariei, ales prin vot secret în Parlament
Ungaria are un nou președinte. Andras Baka a fost ales prin vot...
Ultimele știri
De ce plătesc companiile zeci de mii de dolari pentru a vedea cu prioritate postările lui Trump pe Truth Social
Cel puțin trei morți după un atac al grupării Houthi asupra unei nave comerciale, în Marea Roșie
Chinezii construiesc o fabrică auto lângă o bază navală-cheie din Spania. Ministerul Apărării se teme de un potențial spionaj
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut...
Fanatik.ro
Fostul titular al lui Dinamo a refuzat să rezilieze contractul. Detalii de culise. Exclusiv
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv
Adevărul
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată