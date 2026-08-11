În ce stadiu se află lucrările la cele 8 spitale finanţate de PNRR. Cseke Attila: „Cel mai important este să nu pierdem nicio zi”

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a analizat, marţi, stadiul lucrărilor la cele 8 spitale finanţate de PNRR. Mai multe obiective sunt deja finalizate şi recepţionate, iar altele se află în ultimele faze de execuţie, recepţie şi operaţionalizare.

„Investiţiile în spitalele finanţate prin PNRR intră în etapa decisivă. Mai multe obiective sunt deja finalizate şi recepţionate, iar altele se află în ultimele faze de execuţie, recepţie şi operaţionalizare”, a transmis, luni, Ministerul Sănătăţii.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a anunţat că a verificat stadiul fiecărui spital în parte.

„Am verificat, împreună cu echipele implicate, situaţia fiecărui spital în parte. Acum, cel mai important este să respectăm graficele şi să nu pierdem nicio zi. Un proiect nu este gata atunci când avem doar o clădire ridicată. Este gata când lucrările sunt recepţionate, echipamentele sunt la locul lor, utilităţile funcţionează şi putem pune infrastructura în slujba pacientului. De aceea, urmărim fiecare etapă şi fiecare termen”, a declarat Cseke Attila.

Stadiul fiecărei unităţi:

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, noul corp de clădire este finalizat şi recepţionat.

„Până la finalul săptămânii va fi finalizată digitalizarea integrală a unităţii sanitare şi vor fi livrate noile echipamente medicale achiziţionate prin PNRR. În ceea ce priveşte clădirea veche, lucrările de reabilitare şi modernizare sunt aproape de final, urmând ca procedura de recepţie să înceapă după 14 august”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

La Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” - Zerlendi - Investiţia a ajuns la ultimele finisaje, se lucrează în ritm alert cu peste 350 de muncitori, iar recepţia finală este estimată după 25 august.

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj - Sunt în curs de finalizare toate achiziţiile importante de mobilier, paturi, echipamente medicale. Procedurile de recepţie vor începe după data de 13 august.

La Spitalul Militar de Urgenţă Craiova - Proiectul a fost finalizat cu succes, iar pavilionul este deplin funcţional

La Spitalul Clinic Militar de Urgenţă ”Dr. Alexandru Augustin” Sibiu - Investiţia este finalizată, iar recepţia este programată pentru săptămâna viitoare.

La Spitalul Clinic de Urgenţă ”Prof.dr. Agrippa Ionescu” Baloteşti - Corpul nou de clădire este recepţionat, iar procedurile pentru recepţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a clădirii deja existente vor începe după 20 august.

La Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş - Investiţia este finalizată, însă operaţionalizarea este condiţionată de rezolvarea unor aspecte privind utilităţile: apă, gaze şi energie electrică. Pentru eliminarea rapidă a acestor probleme, ministrul interimar al Sănătăţii a instituit un comandament local de urgenţă, împreună cu autorităţile locale şi instituţiile responsabile.

La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa - Mama şi Copilul - Sunt în curs de decontare ultimele facturi prin PNRR, iar începând cu 14 august vor fi demarate procedurile pentru continuarea investiţiei prin Programul Operaţional Sănătate.

„Nu vorbim doar despre clădiri noi, ci despre capacitatea României de a oferi pacienţilor servicii medicale în spaţii moderne, sigure şi dotate la standarde actuale. În următoarele săptămâni, mai multe dintre aceste investiţii vor trece de la construcţie la recepţie, de la recepţie la dotare şi, cel mai important, de la proiect la servicii medicale efective pentru pacienţi. Fiecare proiect finalizat înseamnă un pas înainte pentru un sistem de sănătate mai modern şi mai aproape de nevoile oamenilor”, a precizat Ministerul Sănătăţii.

Editor : Sebastian Eduard