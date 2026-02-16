Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză lui Viorel Micula într-un proces cu statul român

Viorel Micula a câștigat definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) un proces împotriva Administrației Județene a Finanțelor Publice (ANAF) Bihor, care pusese sechestru pe 1,2 milioane de lei din averea omului de afaceri, în contextul conflictului dintre Frații Micula și statul român.

Prin decizia de joi, 12 februarie, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut decizia Curții de Apel Oradea și a respins recurs depus de ANAF Bihor.

„Dispune anularea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii nr. 17397/31.03.2025 emisă de pârâta Administratia Judeteană a Finantelor Publice Bihor”, este un paragraf din decizia Curții de Apel Oradea, din 5 iunie 2025.

Concret, ANAF Bihor a pus sechestru în 2025 pe 1,2 milioane de lei (1,1 milioane de lei considerați „venituri din ajutoare de stat recuperate” și 184.677 de lei („accesorii).

Decizia venea pe fondul conflictului dintre Frații Micula și statul român, generată de ajutorul de stat acordat companiilor pe care aceștia le controlau la începutul anilor 2000. Detalii, pe larg, aici.

Instanțele europene au considerat acel ajutor de stat drept „ilegal” și, în ciuda unei alte decizii a Tribunalului de Arbitraj de la Washington, au cerut României să recupereze sumele de bani acordate Fraților Micula și companiilor controlate de aceștia.

Numai că, în acest caz, Curtea de Apel Oradea și, ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție, au considerat că ANAF Bihor nu a motivat sechestrul pus asupra averii lui Viorel Micula și i-a încălcat dreptul la apărare.

„Neprezentarea unor astfel de împrejurări coroborat cu lipsa motivării înseși a măsurii de instituire de măsuri asiguratorii conduc la nelegalitatea actului administrativ, încălcând dreptul la apărare al reclamantului și determinând imposibilitatea exercitării controlului instanței asupra respectării marjei de apreciere de către pârâtă în adoptarea măsurilor (inclusiv opțiunea de a nu audia pe reclamant)”, este un fragment din motivarea Curții de Apel Bihor.

Potrivit presei locale, o decizie similară a fost luată de Curtea de Apel Oradea și în cazul sechestrului impus asupra averii lui Ioan Micula, urmând ca Înalta Curte de Casație și Justiție să vină cu o decizie definitivă și în acest proces.

La finalul anului 2025, însă, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF Bihor și a menținut sechestrele asupra companiilor European Food SA și Transilvania General Import Export SRL. Detalii, aici.



