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Încă 5 persoane au fost reţinute după protestul de marţi din Piaţa Victoriei, anunță Jandarmeria Capitalei

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Violențe în Piața Victoriei. Sursa foto: Profimedia Images
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Jandarmeria Capitalei a anunţat, joi, că încă cinci persoane au fost reţinute şi urmează să fie prezentate în faţa judecătorilor, în urma incidentelor de la protestul de marţi din Piaţa Victoriei.

În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti şi jandarmi, până în acest moment, 55 de persoane au fost conduse la sediul unităţilor de poliţie şi au fost aplicate 33 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 66.800 de lei.

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate pe latură penală, o persoană a fost arestată preventiv, iar pentru alţi patru bărbaţi a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

„Totodată, faţă de alţi cinci autori a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi instanţei cu propuneri legale”, informează Jandarmeria Capitalei.

Activităţile în cadrul dosarului penal sunt desfăşurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciului de Investigaţii Criminale.

Jandarmeria mai precizează că verificările continuă pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au provocat forţele de ordine, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi şi au incitat la violenţă, încălcând cadrul legal în vigoare.

Editor : A.P.

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