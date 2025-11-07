Încă o doctoriță din România a murit în timpul gărzii. Tragedia are loc la aproape două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo

O doctoriță în vârstă de 66 de ani de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsită moartă în timpul gărzii, relatează presa locală. Deși medicii au încercat imediat manevre de resuscitare, acestea nu au avut succes. Tragedia are loc la aproape două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Eva Kiss, medic primar la Clinica Pediatrie 1, a fost găsită fără suflare pe holul spitalului, în timpul gărzii, scrie publicația Știri de Cluj. Ea nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar decesul a fost pronunțat la scurt timp.

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconștiență. Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză.

În cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Daniela Dreghiciu, a precizat că doctorița avea probleme de sănătate.

„Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist”, a spus ea.

„A fost un șoc pentru toți colegii și pentru personalul din spital. Era un medic extrem de dedicat și respectat, mereu cu un sfat sau o vorbă bună pacienți, pentru toată lumea” au declarat și colegii doctoriței pentru sursa citată.

Tragedia vine la două săptămâni de la cazul similar al Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, în vârstă de 37 de ani, care a fost găsită decedată în camera de garda a unităţii medicale.

„La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din Buzău au fost sesizați despre faptul că o persoană a fost găsită decedată în incinta unei unități medicale. În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat o echipă de investigații în vederea demarării cercetărilor specifice, stabilind că este vorba de o femeie, de 37 de ani, din Buzău. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, în cauză urmând a se efectua și expertizele medico-legale, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, arăta IPJ Buzău.

În spitalele din România există o mare problemă a medicilor care să acopere gărzile. Sunt multe secții care nu au gărzi acoperite, iar cei care sunt angajați în spital fac eforturi mari pentru a avea aceste linii acoperite.

Editor : C.L.B.