Încă un caz de femicid în Neamț: O femeie a fost înjunghiată mortal de soţ, la Dumbrava Roşie

O femeie în vârstă de 57 de ani, din localitatea Dumbrava Roşie, a fost înjunghiată mortal de soţ, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ. Acesta este al doilea caz de femicid care s-a produs, în cursul acestei săptămâni, în judeţul Neamţ.

Crima s-a produs marţi, pe fondul consumului de alcool şi al unui conflict izbucnit între cei doi soţi dar autorul a fost prins abia a doua zi.

„În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, la data de 29 septembrie, în jurul orei 18:00, în timp ce soţul acesteia, în vârsta de 58 de ani, se afla la locuinţa sa din Dumbrava Roşie, împreună cu soţia sa, pe fondul consumului de alcool şi al unui conflict spontan, acesta şi-ar fi înjunghiat soţia cu un obiect tăietor-înţepător în piciorul stâng. Ca urmare a leziunii produse şi a şocului hemoragic, la scurt timp a survenit decesul femeii", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu, citat[ de Agerpres.

După comiterea faptei, bărbatul a ascuns cuţitul şi a încercat să şteargă urmele comiterii faptei, declarând că soţia lui s-a autoaccidentat.

Ulterior, acesta a plecat în municipiul Piatra-Neamţ, la domiciliul fiicei sale, de unde miercuri a fost ridicat de poliţişti şi condus la audieri.

Procurorul criminalist a dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate pentru lovituri cauzatoare de moarte, în forma violenţei în familie.

Acesta este al doilea caz de femicid care s-a produs, în cursul acestei săptămâni, în judeţul Neamţ.

Tot marţi, un bărbat din municipiul Roman şi-a înjunghiat mortal concubina, după care s-a sinucis, sărind de la etajul 4 al locuinţei unde a avut loc crima.

Editor : A.P.