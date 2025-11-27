Live TV

Încă un lot din A7 se deschide astăzi. Șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la Focșani

Până la Crăciun este programată și deschiderea tronsonului Focșani - Adjud. Foto: Captură video Digi24

Traficul rutier se deschide joi pe lotul 3 Pietroasele - Buzău din Autostrada A7, astfel că șoferii vor putea circula pe autostradă din București până la Focșani. Până la Crăciun este programată și deschiderea tronsonului Focșani - Adjud, cu o lungime de aproximativ 49 km.

Astăzi va fi deschis un lot de aproape 14 km în zona Buzăului. Până acum șoferii puteau circula de la București până la Ploiești pe autostrada A3 și mai departe pe A7 până la Buzău. Apoi, erau nevoiți să facă un ocol pentru a merge de la Buzău mai departe până la Focșani.

Dar începând din această după-amiază, șoferii vor putea circula de la București până la Focșani pe aproape 192 km de autostradă. Vor ocoli astfel DN2 E85, cunoscut și drept Drumul Morții.

Tronsonul a fost finanțat prin PNRR cu o valoare de aproximativ 1 miliard de lei, iar constructorul a respectat cele 20 de luni prevăzute pentru execuție. Odată cu deschiderea lotului 3, România ajunge la 1.367 km de autostrăzi și drumuri expres.

Până la Crăciun este programată și deschiderea tronsonului Focșani - Adjud, cu o lungime de aproximativ 49 km.

„Partea rea că nu trebuia să ajungem la Adjud anul ăsta de Crăciun, ci la Pașcani ăsta era termenul contractual inițial. Ne mulțumim cu puțin, rămânem până la Adjud. Anul ăsta, dacă nu se întâmplă ceva catastrofal cu vremea, care arată aiurea într-adevăr, să sperăm că în mod normal, realist, optimist, de Crăciun sau până de Crăciun, o să ajungem la Adjud”, a declarat directorul Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, la Digi24.

Tot el atrage atenția că până în august 2026, când este termenul PNRR, „trebuie să ajungem la Săbăuani cu A7 neapărat ca să luăm toți banii granturi, din fonduri nerambursabile” din PNRR.

Doar anul acesta, în România au fost inaugurați aproape 100 km de infrastructură de mare viteză.

 

