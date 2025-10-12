După Cluj-Napoca și București, Timișoara introduce benzi speciale pentru autobuze și prioritate la culoarea verde a semaforului, pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oraș. Măsura, spun autoritățile, ar urma să reducă timpii de așteptare din transportul public, dar și poluarea din trafic, prin atragerea de noi călători. Unii dintre șoferi sunt revoltați, însă: „Este o idee foarte proastă!”, spun aceștia, care sunt de părere că toată aglomerația se va muta pe celelalte benzi de circulație.

Odată cu venirea frigului, traficul devine din ce în ce mai aglomerat în marile orașe. Tot mai mulți preferă să plece de acasă cu mașina, în loc să aștepte în stații autobuze sau tramvaie.

„O soluție pentru a nu mai pierde timpul în trafic o reprezintă sistemul alternativ de transport, însă de multe ori chiar și autobuzele sau troleibuzele stau la coadă bară la bară cu mașinile, în așteptarea semaforului verde”, transmite Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24.

În Timișoara este pus în aplicare un proiect prin care autobuzele vor avea benzi exclusive. Autoturismele vor circula doar pe benzile rămase și vor fi sacrificate și locurile de parcare din zona intersecțiilor.

„Să n-o facă, să nu o facă. Este o idee foarte proastă!”, spune un șofer.

„Cam asta ar fi soluția să încurajezi transportul în comun, să descurajezi transportul cu mașina”, e de părere un alt șofer.

„E bine și nu prea. Pentru că se taie din locurile de parcare”, spune altcineva.

„Vom avea atât o intervenție fizică în teren, adică vom reface marcajele și vom reîmpărți un pic profilul străzii, cât și o intervenție în sistemul de management al traficului, în așa fel încât sistemul să fie reprogramat: primul semafor care să se pună pe verde să fie cel al autobuzului, iar la câteva secunde după ce a plecat autobuzul să aibă verde și mașinile”, spune Ruben Lațcău, viceprimarul municipiului Timișoara.

„În trecut, autoritățile locale au încercat o astfel de idee pe această stradă din Timișoara, dar rezultatul nu a fost cel așteptat, deoarece șoferii s-au plâns că așteaptă mai mult în trafic”, mai transmite Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24.

Autoritățile vor să creeze astfel de benzi pentru autobuze pe toate bulevardele importante.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia