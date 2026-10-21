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Video Încă un pod din județul Bacău stă să cadă. O bucată din parapetul pietonal s-a prăbușit deja. Ce fac autoritățile

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pod pericol brasov
Autoritățile admit necesitatea unor reparații capitale la podul din Racova, după ce o parte din el a cedat. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Un pod din Bacău stă să cadă, după ce un altul s-a prăbușit sub greutatea unui tir. Este vorba despre podul din localitatea Racova, amplasat pe o arteră importantă de circulație. O bucată din parapetul pietonal s-a prăbușit deja, iar podul este deteriorat. Chiar și așa, circulația rutieră se desfășoară, în continuare, fără restricții pentru mașini. Reprezentanții DRDP Iași admit că podul are nevoie de reparații capitale și transmit că studiul de fezabilitate a fost deja finalizat. 

O pânză amplasată pe un cadru metalic înlocuiește, acum, bucata lipsă de la podul care face legătura între municipiul Bacău și orașul Buhuși. Indicatoarele rutiere semnalizează pericolul. Pietonii mai pot trece doar pe o parte a podului de pe DN15. Pe cealaltă parte, structura a luat-o la vale.

„În zona pe unde ar trebui să treacă pietonii, asfaltul a cedat, astfel că, acum, sunt vizibile bucăți de metal, care fac parte din armătura podului”, transmite jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.

„Cum să nu fie periculos?!”, spune un localnic din zonă.

Chiar și așa, circulația rutieră se desfășoară, în continuare, fără restricții pentru mașini.

„Structura de bază nu este afectată în totalitate. Dacă se intervine, eu cred că poate funcționa în continuare, dar nu depinde de noi, depinde de CNAIR, de drumuri naționale”, spune primarul comunei Racova, Cătălin Apetrei.

„Pentru podul de la Racova, expertiza prevede reparații capitale, cu placă de suprabetonare nouă și consolidarea elementelor de infrastructură. În acest moment este finalizat studiul de fezabilitate, iar obiectivul așteaptă includerea în planul anual de achiziții publice, pentru a fi demarată licitația pentru proiectare și execuție”, a explicat, pentru Digi24, Dan Hațegan, reprezentant media DRDP Iași.

Aceste probleme vin după ce un alt pod din județ, de pe DN12A, care face legătura între Bacău și Miercurea Ciuc, s-a prăbușit cu un tir de zeci de tone pe el.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

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