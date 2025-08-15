Video&Foto Incendiu de vegetație într-o comună din Ilfov. ISU: „Există pericolul de propagare la case. Se evacuează persoanele din zona afectată”
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov au transmis că intervin în cursul zilei de vineri, 15 august, pentru a stinge un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de 3 hectare în localitatea Clinceni, din județul Ilfov. Autoritățile subliniază că există pericolul ca incendiul să se extindă la casele din zonă și au emis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zonă.
Actualizare 18:03 Autoritățile au transmis că evacuează persoanele care locuiesc în zonă.
„Incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă și un număr ridicat de focare.”, potrivit reprezentanților ISU București-Ilfov.
Știrea inițială
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 hectare, existând pericolul de propagare la case”, a transmis ISU București-Ilfov.
Autoritățile intervin cu 20 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.