Video&Foto Incendiu de vegetație într-o comună din Ilfov. ISU: „Există pericolul de propagare la case. Se evacuează persoanele din zona afectată”

Incendiu de vegetație într-o comună din Ilfov. ISU: „Există pericolul de propagare la case”. A fost emis un mesaj RO-Alert / Sursă foto: ISU BIF

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov au transmis că intervin în cursul zilei de vineri, 15 august, pentru a stinge un incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de 3 hectare în localitatea Clinceni, din județul Ilfov. Autoritățile subliniază că există pericolul ca incendiul să se extindă la casele din zonă și au emis un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zonă.

Actualizare 18:03 Autoritățile au transmis că evacuează persoanele care locuiesc în zonă. 

„Incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă și un număr ridicat de focare.”, potrivit reprezentanților ISU București-Ilfov. 

Știrea inițială

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 hectare, existând pericolul de propagare la case”, a transmis ISU București-Ilfov.

Autoritățile intervin cu 20 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

„Arderea se manifestă cu degajare mare de fum și extindere rapidă, pe fondul existenței vegetației uscate pe suprafețe întinse de teren”, au mai precizat reprezentanții ISU.

În același timp, autoritățile subliniază că intervin cu prioritate pentru a limita propagarea incendiului în zone cu locuințe și spații de depozitare.

„Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenție în toate zonele de manifestare a incendiului”, au adăugat, însă, reprezentanții ISU. 

