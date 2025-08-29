Incendiu de vegetație într-o localitate din Ilfov. Traficul pe Centura Capitalei a fost oprit

Pompierii intervin pe parcursul zilei de vineri, 29 august, pentru a stinge un incendiu de vegetație care se manifestă pe cinci hectare în localitatea ilfoveană Glina. Poliția a anunțat că a oprit temporar traficul pe Centura Capitalei.

Actualizare 16:28 La ora 16:20 a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru localitatea Glina, după cum a informat ISU.

În același timp, în prezent acționează 18 autospeciale de stingere, pentru că „incendiul se manifestă pe suprafețe întinse de vegetație”, au mai informat autoritățile.

Știrea inițială

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată, anvelope și alte deșeuri, localitatea Glina, Ilfov. Sunt alertate 14 autospeciale de stingere, incendiul se manifesta pe o suprafata de 5 hectare, cu risc de propagare la locuinte”, potrivit unui anunț transmis de ISU București-Ilfov.

În același timp, Centrul Infotrafic a informat că traficul pe Centura București a fost oprit, în zona localității Glina, în jurul orei 15.00 și ar urma să fie redeschis în jurul orei 16.30.

Editor : M.G.