Incendiu, în Prahova, la o hală unde sunt depozitate 50 de tone de azotat de amoniu

Data publicării:
pompieri 112
Foto: Inquam Photos / George Călin

Un incendiu a izbucnit, marţi, la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu lângă care se află depozitată o cantitate de circa 50 de tone de azotat de amoniu. „Din primele informaţii primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care îşi desfăşoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone)”, informează Inspectoratul pentru Situaţii e Urgenţă (ISU) Prahova.

Conform sursei citate, incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 200 mp, iar pompierii depun eforturi pentru localizarea acestuia şi împiedicarea propagării spre zona depozitului în care se află sacii cu azotat.

De asemenea, se acţionează permanent pentru răcirea zonei depozitului.

Azotatul de amoniu prezintă un risc de explozie, în special atunci când este amestecat cu alte substanțe inflamabile, în condiții de incendiu sau atunci când este depozitat în condiții necorespunzătoare.

La faţa locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Mizil, al Gărzii de Intervenţie Urlaţi şi al Detaşamentelor 1 şi 2 Ploieşti, fiind vorba despre cinci autospeciale de stingere, o autocisternă şi o ambulanţă SMURD, scrie Agerpres.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul este întrerupt temporar pe DN 1D, în zona localităţii Albeşti Paleologu, pentru desfăşurarea intervenţiei de lichidare a incendiului.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 14:00.

Editor : B.E.

