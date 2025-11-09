Live TV

Video Incendiu în Suceava: o pensiune din Gura Humorului s-a făcut scrum. O femeie a fost găsită carbonizată

O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineaţă la o pensiune din Gura Humorului, judeţul Suceava. Conform ISU Suceava, un incendiu a izbucnit la o unitate de alimentaţie publică, cu camere de cazare, la mansardă, pe raza localităţii Gura Humorului.

„Evenimentul a fost anunţat la 112 în jurul orei 5:00, iar la faţa locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunităţile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni şi Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului şi Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava”, precizează repreentanţii ISU.

Din interiorul clădirii s-au evacuat şapte persoane, printre care şi un minor, iar o altă persoană a fost dată dispărută, fiind găsită ulterior carbonizată în interiorul clădirii. Potrivit ISU Suceava, victima este o femeie în vârstă de 72 de ani.

Suprafaţa afectată de incendiu este de aproximativ 400 de metri pătraţi. Cauza probabilă a incendiului este de natură electrică.

