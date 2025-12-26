Live TV

Video Două case au fost distruse de incendii în județul Botoșani: nu sunt victime. Într-unul dintre cazuri cauza a fost coșul de fum neizolat

Data actualizării: Data publicării:
incendou stânești comuna lunca botosani
Foto: ISU Botoșani via News.ro

Două familii din județul Botoșani au rămas fără locuințe în a doua zi de Crăciun după ce casele le-au fost mistuite de flăcări. Primul incendiu, care a izbucnit din cauza unui coș de fum neizolat, a avut loc în localitatea Stănești. Casa de 70 de metri pătrați a ars în totalitate. Proprietarul a reușit să iasă la timp să se salveze. S-a speriat, însă, foarte tare și a suferit un atac de panică. Un alt incendiu s-a produs în această dimineață în localitatea Băiceni, tot din Botoșani.

ACTUALIZARE 08:15 Un al doilea incendiu a avut loc noaptea trecută în județul Botoșani. Casa, dar și un garaj  din comuna Băiceni au ars în întregime. Cauzele acestui al doilea incendiu sunt în curs de stabilire.

Știrea inițială. „Un incendiu violent s-a produs, în această dimineaţă, în localitatea Stâneşti, comuna Lunca. O casă a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil, din cauza unui coş de fum neprotejat termic faţă de materialele combustibile”, anunţă ISU Botoşani.

La caz s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detaşamentului Botoşani şi Punctului de Lucru Flămânzi, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lunca, cu trei autospeciale de stingere, precum şi un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Aceştia au constatat faptul că locuinţa, cu o suprafaţă de aproximativ 70 de metri pătraţi, ardea în totalitate. Intervenţia pentru stingerea incendiului şi înlăturarea efectelor a durat peste de o oră.

Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului de la echipajul SAJ. Acesta a refuzat transportul la spital.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompieri 112
Incendiu la sediul primăriei din Oravița: focul a cuprins două etaje ale clădirii. Mai mulți muncitori au fost evacuați
pompieri care sting incendiul de la ferma dacilor
Administratorii „Fermei Dacilor”, unde 8 persoane au murit de Crăciun, au fost trimişi în judecată. Care sunt concluziile procurorilor
pompieri 112
O mașină a luat foc în parcarea unui centru comercial din Ploieşti, de la o candelă lăsată nesupravegheată
fum dintr-un bloc din focsani
Explozie puternică, urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. O femeie este în stare gravă, cu arsuri pe 70% din corp
fum degajat la un incediu
Incendiu într-un apartament situat la etajul al optulea al unui bloc din Braşov. Un bărbat a suferit arsuri pe faţă şi pe membre
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Politicienii au intrat în vacanță, dar nu pentru mult timp. Reformele...
donald trump in biroul oval
Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump...
odesa, ukraina
Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele...
Conference “Resilience and European Future of Sumy Region” in Kyiv
Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru...
Ultimele știri
Accident grav pe DN17: Două persoane au murit și o a treia a fost grav rănită. Momentul surprins pe camerele de supraveghere
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna ianuarie
Un bărbat a intrat cu toporul într-o casă, l-a atacat pe proprietar și a distrus două mașini. Imagini de pe camera de supraveghere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru...
Adevărul
De ce referendumul din justiție ar putea eșua. Anonimatul magistraților, un semnal privind climatul din sistem
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Pro FM
Câți bani a câștigat Jon Bon Jovi la începutul carierei în muzică. Puțini știu că a debutat pe un album de...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...