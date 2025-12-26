Două familii din județul Botoșani au rămas fără locuințe în a doua zi de Crăciun după ce casele le-au fost mistuite de flăcări. Primul incendiu, care a izbucnit din cauza unui coș de fum neizolat, a avut loc în localitatea Stănești. Casa de 70 de metri pătrați a ars în totalitate. Proprietarul a reușit să iasă la timp să se salveze. S-a speriat, însă, foarte tare și a suferit un atac de panică. Un alt incendiu s-a produs în această dimineață în localitatea Băiceni, tot din Botoșani.

ACTUALIZARE 08:15 Un al doilea incendiu a avut loc noaptea trecută în județul Botoșani. Casa, dar și un garaj din comuna Băiceni au ars în întregime. Cauzele acestui al doilea incendiu sunt în curs de stabilire.

Știrea inițială. „Un incendiu violent s-a produs, în această dimineaţă, în localitatea Stâneşti, comuna Lunca. O casă a fost cuprinsă de flăcări, cel mai probabil, din cauza unui coş de fum neprotejat termic faţă de materialele combustibile”, anunţă ISU Botoşani.



La caz s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detaşamentului Botoşani şi Punctului de Lucru Flămânzi, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Lunca, cu trei autospeciale de stingere, precum şi un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Aceştia au constatat faptul că locuinţa, cu o suprafaţă de aproximativ 70 de metri pătraţi, ardea în totalitate. Intervenţia pentru stingerea incendiului şi înlăturarea efectelor a durat peste de o oră.



Proprietarul a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului de la echipajul SAJ. Acesta a refuzat transportul la spital.

