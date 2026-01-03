Live TV

Incendiu într-un apartament din Slatina din cauza unei neglijențe. Trei persoane au ajuns la spital

Trei persoane au fost transportate la spital, prezentând intoxicaţie uşoară cu fum, în urma unui incendiu produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un apartament din Slatina, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt.

Apartamentul în care a avut loc incendiul este situat la etajul al patrulea al unui bloc cu şase etaje de pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, din clădire fiind evacuate 23 de persoane pe durata intervenţiei pompierilor.

Pompierii au indicat drept cauză probabilă a incendiului o lumânare lăsată aprinsă, nesupravegheată.

Pentru stingerea focului şi salvarea victimelor au intervenit echipaje de pompieri de la Slatina, Scorniceşti şi Balş, cu trei autospeciale de stingere, trei echipaje SMURD, o autospecială pentru intervenţie la înălţime, o autospecială pentru descarcerare şi un microbuz.

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără şi degajări mari de fum la bunurile dintr-un apartament, existând posibilitatea de propagare la locuinţele învecinate. Concomitent cu misiunea de stingere a incendiului, s-a acţionat pentru salvarea a trei persoane, cu ajutorul autospecialei pentru intervenţie la înălţime, din apartamentul afectat (o persoană) şi de la etajul al şaselea al imobilului (două persoane). În total, 23 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat”, au precizat reprezentanţii ISU Olt.

La spital au fost transportaţi proprietarii apartamentului afectat, soţ şi soţie, în vârstă de 69, respectiv 67 de ani, conştienţi, cu intoxicaţie uşoară cu fum cât şi o femeie, locatară în acelaşi bloc, ce prezenta atac de panică şi intoxicaţie uşoară cu fum.

În urma incendiului, au ars bunurile dintr-o sufragerie şi au fost afectaţi pereţii apartamentului şi tâmplăria din PVC.

