Pompierii au intervenit vineri pentru a stinge un incendiu care a avut loc la o hală din cadrul Autobazei STB Ferentari. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, nu au fost victime, iar un singur autobuz a fost afectat de incendiu.

Incendiul, localizat între timp, s-a produs într-o hală și s-a manifestat pe 300 de metri pătrați. A fost afectat un autobuz care se afla în acea hală.

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta în interiorul halei cu flacără deschisă, degajări mari de fum si posibilități de propagare (...) Ca urmare a evenimentului nu au fost victime”, potrivit sursei citate.

La fața locului au fost 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Editor : M.G.