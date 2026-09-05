52 de persoane au fost evacuate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce într-un bloc de locuinţe din oraşul Balş a izbucnit un incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, două dintre persoanele evacuate au fost asistate medical la locul intervenţiei, însă au refuzat transportul la spital.

Incendiul a fost lichidat de pompieri, care au intervenit cu mai multe echipaje şi cu şase autospeciale de stingere şi şapte autospeciale SMURD. Pompierii au acţionat şi cu două autospeciale pentru intervenţie la înălţime şi mai multe autospeciale pentru primă intervenţie.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită.

„Incendiul este lichidat, se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative. Dintre cele 52 de persoane evacuate, două au fost asistate la faţa locului şi au refuzat transportul la spital”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.

Editor : B.E.