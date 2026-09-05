Live TV

Video Incendiu la Balș: 52 de oameni au fost evacuați după ce blocul în care locuiau a luat foc

Data publicării:
Digi 24_2026_09_05_08_05_30
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

52 de persoane au fost evacuate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce într-un bloc de locuinţe din oraşul Balş a izbucnit un incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt, două dintre persoanele evacuate au fost asistate medical la locul intervenţiei, însă au refuzat transportul la spital.

Incendiul a fost lichidat de pompieri, care au intervenit cu mai multe echipaje şi cu şase autospeciale de stingere şi şapte autospeciale SMURD. Pompierii au acţionat şi cu două autospeciale pentru intervenţie la înălţime şi mai multe autospeciale pentru primă intervenţie.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită.

„Incendiul este lichidat, se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative. Dintre cele 52 de persoane evacuate, două au fost asistate la faţa locului şi au refuzat transportul la spital”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
1
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
carte de identitate inquam octav ganea
2
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
anaf captura
3
Un inspector ANAF ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să...
Volodimir Zelenski
4
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
5
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
Digi Sport
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident olt foto epitesti ro
Trei persoane au murit şi două au fost rănite într-un accident grav pe Drumul Expres Craiova - Pitești
pompieri
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Planul Roșu de Intervenție a fost activat: 116 persoane evacuate
urangutani incendiu padure borneo indonezia
Doi urangutani, mamă și pui, salvați din fumul incendiilor din Borneo. Cum au fost găsiți
Offset agreement with Lockheed Martin
Donald Tusk acuză un act de sabotaj la o fabrică poloneză care furnizează drone Ucrainei: „Incendiu provocat în mod deliberat”
BUCURESTI - INAUGURARE SEDIU DETASAMENT POMPIERI OBOR - 12 SEP 2
Incendiu puternic într-o hală de reciclare a deşeurilor plastice în Mureș. A fost emis mesaj RO-Alert
Recomandările redacţiei
pompa de alimentare cu carburant
Scumpiri la pompă: benzina atinge un nou maxim istoric. Ce prețuri...
avioane antonov aeroport leipzig profimedia-1121158272
„Războiul hibrid” al Rusiei în Europa și o caracteristică a...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cronologia crizei politice: ce s-a întâmplat în cele patru luni în...
Vladimir Putin și Donald Trump.
„Putin nu are intenţia de a ataca teritoriul NATO” dă asigurări...
Ultimele știri
Administrația Trump lucrează o strategie postbelică pentru Orientul Mijlociu: „O pregătesc, dar încă nu este gata” (Axios)
Trump își ia avionul-cadou din Qatar în Irlanda: de ce noul Air Force One ridică întrebări de securitate
„Mă văd luând viața altcuiva?” Ce spun elevii care au terminat cursul „Apărarea Ucrainei” și ce învață la școală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arăta Sharon Stone acum 50 de ani. Actrița participa la concursuri de frumusețe înainte de succesul de la...
Cancan
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Fanatik.ro
Moneyball în Serie A. Cum l-a trimis alogoritmul pe Bîrligea la Frosinone
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Giovanni Becali a ales favorita în derby-ul Dinamo – FCSB: „Să zicem că au 51% șanse” Ce spune de...
Adevărul
Destinația din Europa cu plaje ca în Caraibe, peisaje spectaculoase și ape turcoaz. Bijuteria Mediteranei...
Playtech
Ai transferat bani unui număr de telefon greșit? Ce trebuie să faci imediat după ce plata a fost confirmată
Digi FM
„Inima mi-e mult mai ușoară acum”. Doi muncitori au fost salvați dintr-un tunel, după o săptămână de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O femeie a oprit o mașină în stradă și ce a urmat face înconjurul lumii! Spaniolii exclamă: ”Avem clipul...
Pro FM
Cât o costă pe Andreea Bănică începutul școlii. A dat 700 de lei pe manuale: "Dacă îmi permit să-i țin la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney și-a ipotecat casa și s-a plătit cu doar 1 dolar pentru a face un film. Dezvăluiri despre...
Adevarul
Victor Ponta, la „Interviurile Adevărul”, despre întârzierea formării Guvernului: „Cât mai putem ține România...
Newsweek
Pensie fără vechime? Ce se întâmplă cu anii munciți dacă angajatorul nu a plătit contribuțiile la stat
Digi FM
Cristina Spătar, sinceră despre problemele de sănătate. Cântăreața a intrat în depresie: „Am văzut cada plină...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Creatură uriașă, surprinsă lângă o plajă din New York. Manta de aproape 8 metri a apărut chiar în apropierea...
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”