News Alert Încă un incendiu la CET Vest, în Sectorul 6 al Capitalei, într-o lună: arde un transformator, sunt mari degajări de fum negru

Foto: ISU B-If

Pompierii ISU B-If intervin la această oră în Sectorul 6 al Capitalei, unde a luat foc un transformator electric, în incinta CET Vest, pe Bulevardul Timișoara. A fost emis mesaj RO-Alert. Acesta este al doilea incident de la termocentrala din Militari, după incendiul din luna aprilie care a distrus două transformatoare de mare putere.

ACTUALIZARE 13:48 ISU anunță că pompierii lucrează pentru localizarea incendiului și răcirea transformatorului. Nu sunt victime.

Incendiul a afectat și o haă aflata în imediata apropiere.

Transformatorul care arde se afla în apropierea celor afectate de incendiul din aprilie.

Auoritățile au emis și un mesaj RO ALERT pe o rază de aproximativ 3000 de metri în jurul focarului.

Știrea inițială.

Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum și urmează a fi transmis un mesaj Ro-Alert pentru informarea și avertizarea populației, anunță ISU.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 8 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și 2 ambulanțe SMURD.

La ora transmiterii ştirii, a fost realizat un dispozitiv de intervenţie, iar reprezentanţii CET Vest au întrerupt alimentarea cu energie electrică.

Acesta este al doilea incendiu la CET Vest, după ce în 21 aprilie centrala termoelectrică a fost afectată de un incendiu similar la două transformatoare electrice de mare putere.

