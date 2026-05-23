Pompierii ISU B-If intervin la această oră în Sectorul 6 al Capitalei, unde a luat foc un transformator electric, în incinta CET Vest, pe Bulevardul Timișoara. A fost emis mesaj RO-Alert. Acesta este al doilea incident de la termocentrala din Militari, după incendiul din luna aprilie care a distrus două transformatoare de mare putere.
ACTUALIZARE 13:48 ISU anunță că pompierii lucrează pentru localizarea incendiului și răcirea transformatorului. Nu sunt victime.
Incendiul a afectat și o haă aflata în imediata apropiere.
Transformatorul care arde se afla în apropierea celor afectate de incendiul din aprilie.
Auoritățile au emis și un mesaj RO ALERT pe o rază de aproximativ 3000 de metri în jurul focarului.
Știrea inițială.
Din primele informații, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum și urmează a fi transmis un mesaj Ro-Alert pentru informarea și avertizarea populației, anunță ISU.
Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 8 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospeciala de transport roboți și 2 ambulanțe SMURD.
La ora transmiterii ştirii, a fost realizat un dispozitiv de intervenţie, iar reprezentanţii CET Vest au întrerupt alimentarea cu energie electrică.