Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor din Capitală. Echipele de intervenție nu au identificat victime

Un incendiu a izbucnit, marți, într-un apartament situat într-un bloc de pe Calea Moșilor, din Sectorul 2 al Capitalei. La sosirea pompierilor, flăcările se manifestau violent, iar fumul dens ieșea din locuința aflată la etajul 8.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), incendiul a fost localizat, fiind afectată o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Până în acest moment, echipele de intervenție nu au identificat victime. Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și ventilarea spațiilor interioare afectate de fum.

Reprezentanții ISUBIF au precizat că nu a fost necesară evacuarea locatarilor din imobil.

La intervenție au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, două echipaje SMURD, o autoscară și Detașamentul Special de Salvatori.

Editor : A.D.