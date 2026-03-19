Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Zeci de oameni au fost evacuați

Data publicării:
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
FOTO cu caracter ilustrativ: Inquam Photos / George Călin

Un incendiu cu degajare de fum s-a produs, joi dimineaţa, la Spitalul de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu" din Bălăceanca, a anunţat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

"În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje se observă o uşoară degajare de fum în interior, fără flacără. A fost evacuat personalul medical şi pacienţii - aproximativ 50 de persoane", a precizat sursa citată.

Incendiul s-a manifestat într-o cameră de la etajul 1, unde au ars materiale textile.

Incendiul a fost lichidat şi nu au fost înregistrate persoane rănite.

Editor : A.P.

