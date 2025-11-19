Incendiu la Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş: 18 persoane au fost evacuate, 7 de la Urgenţă. A ars un tablou electric

Pompierii au intervenit noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un tablou electric dintr-o cameră tehnică a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Incendiul a produs mult fum, fiind necesară evacuarea a 18 persoane, 11 dintr-un salon de Psihiatrie şi 7 de la Urgenţă.

„Aseară, în jurul orei 23.00, prin apel 112 am fost anunţaţi de prezenţa fumului într-un salon de la etajul 1 al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Din acest motiv personalul medical a evacuat preventiv pacienţii din zona respectivă, fără a fi înregistrate victime”, a anunţat, miercuri dimineaţă, ISU Caraş-Severin.

Ajunse la faţa locului, echipajele de intervenţie au constatat că fumul provenea de la subsolul blocului, dintr-o cameră tehnică unde era izbucnit un incendiu la un tablou electric.

Salvatorii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş au acţionat cu două autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ.

Incendiul a fost localizat şi lichidat la scurt timp înainte ca acesta să se extindă

În total au fost evacuate 18 persoane evacuate, din care 11 de la salonul de Psihiatrie şi 7 de la Urgenţe.

Editor : B.E.