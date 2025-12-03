Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din București. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate

Pompierii bucureşteni au intervenit, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial de pe Calea Floreasca, din Sectorul 2 al Capitalei. Incendiul a fost lichidat, anunță ISUBIF.

ACTUALIZARE 21.15 Incendiul a fost lichidat de pompieri şi accesul publicului în interior a fost reluat.

"Incendiul s-a manifestat la un panou electric. În momentul de faţă este lichidat. Nu au existat victime", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

ACTUALIZARE 20.45 Potrivit ISU, în prezent nu mai sunt degajări de fum şi se lucrează la ventilarea spaţiilor.

Circa 1.100 de persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat din mallul de pe Calea Floreasca unde miercuri a izbucnit un incendiu cu degajări de fum la un transformator din interiorul unei camere tehnice de la subsol.

"În momentul de faţă nu mai sunt degajări de fum, se lucrează la ventilarea spaţiilor", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi un echipaj SMURD.

ȘTIRE INIȚIALĂ "În momentul de faţă incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol. Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă au procedat la evacuarea persoanelor şi asigurarea măsurilor de prima intervenţie", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Incendiul a fost localizat de pompieri.

Editor : A.P.