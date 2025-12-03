Live TV

Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din București. Peste 1.000 de persoane au fost evacuate

Data actualizării: Data publicării:
incendiu mall bucuresti
Incendiu la un mall de pe Calea Floreasca din București. Foto: ISU BIF

Pompierii bucureşteni au intervenit, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial de pe Calea Floreasca, din Sectorul 2 al Capitalei. Incendiul a fost lichidat, anunță ISUBIF.

ACTUALIZARE 21.15 Incendiul a fost lichidat de pompieri şi accesul publicului în interior a fost reluat.

"Incendiul s-a manifestat la un panou electric. În momentul de faţă este lichidat. Nu au existat victime", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

ACTUALIZARE 20.45 Potrivit ISU, în prezent nu mai sunt degajări de fum şi se lucrează la ventilarea spaţiilor.

Circa 1.100 de persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat din mallul de pe Calea Floreasca unde miercuri a izbucnit un incendiu cu degajări de fum la un transformator din interiorul unei camere tehnice de la subsol.

"În momentul de faţă nu mai sunt degajări de fum, se lucrează la ventilarea spaţiilor", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi un echipaj SMURD.

ȘTIRE INIȚIALĂ  "În momentul de faţă incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol. Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă au procedat la evacuarea persoanelor şi asigurarea măsurilor de prima intervenţie", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Incendiul a fost localizat de pompieri.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori şi un echipaj SMURD.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Bolivia la paz
3
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
4
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
5
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Digi Sport
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident cu cinci masini in bucuresti
Accident cu cinci maşini în București: un şofer a lovit o maşină şi a proiectat-o în alte trei vehicule. O femeie a fost rănită
incendiu tulcea
Incendiu la un uscător de cereale din Tulcea: ard 10 tone de semințe de floarea-soarelui
tramvaie1
Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti. Un copil a ajuns la spital
hong kong X
Incendiul din Hong Kong, soldat cu 151 de morți: 13 persoane arestate. Val de critici după reținerea unor civili
591263167_1189279760046393_4035626760376807355_n
Luminițele de sărbători au fost aprinse în Capitală. Primarul interimar a deschis Târgul de Crăciun din Piața Constituției
Recomandările redacţiei
diana buzoianu la guvern
Diana Buzoianu amenință cu desfiinţarea companiei ESZ Prahova, care...
primaria capitalei
O nouă răsturnare de situație în ultimul sondaj de opinie pentru...
Rodica stanoiu
A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției în Guvernul Năstase
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă spune că nu va fi noul ministru al Apărării, dacă...
Ultimele știri
România, învinsă de Ungaria în drumul spre sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin
Tensiuni uriașe în Bulgaria. Proteste de amploare continuă în 12 orașe
Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă. Reacția autorităților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Când a depistat Roxana Moise boala nemiloasă, de fapt Ce s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte să moară
Fanatik.ro
Reacția Liei Olguța Vasilescu după ce mama lui Elon Musk a lăudat Târgul de Crăciun de la Craiova. Turiștii...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
Adevărul
Comoara ascunsă sub copac: brățări de aur vechi de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj
Playtech
Câte puncte de stabilitate primești după 25 de ani de muncă. Tabel pentru fiecare an lucrat
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Cine l-a ajutat pe Jeremy Allen White să depășească provocările din timpul filmărilor pentru „Springsteen”...
Adevarul
Atac asupra conductei Drujba: Ungaria și Slovacia, afectate de blocajul petrolier rusesc
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Sigourney Weaver crede că filmele SF nu sunt înțelese de critici. Pelicula despre care spune că a fost...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...