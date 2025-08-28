Live TV

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Captură video Digi24

Pompierii bucureşteni intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie produs pe strada Piscul Crăsani, unde sunt înregistrate degajări mari de fum.

ACTUALIZARE Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul, în acest moment este localizat. Suprafața estimată este de aproximativ 13 hectare. 

 

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetatie produs în strada Piscul Crăsani. Sunt degajări mari de fum” , informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

„A fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populaţiei prin sistemul RO-ALERT”, precizează autoritățile.

Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. Foto:ISUBIF
Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. Foto:ISUBIF
Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. Foto:ISUBIF
Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. Foto:ISUBIF
Incendiul se extinde cu rapiditate din cauza suprafeţelor mari de vegetaţie uscată, arată sursa citată.

 

