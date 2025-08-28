Video Incendiu masiv de vegetație în Chiajna. Sunt degajări mari de fum, a fost trimis mesaj RO-Alert Data actualizării: 28.08.2025 16:34 Data publicării: 28.08.2025 16:33 Foto: Captură video Digi24 Pompierii bucureşteni intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie produs pe strada Piscul Crăsani, unde sunt înregistrate degajări mari de fum. ACTUALIZARE Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul, în acest moment este localizat. Suprafața estimată este de aproximativ 13 hectare. Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală CFR Călători anunță că va suspenda mai multe trenuri începând din septembrie. Care vor fi rutele afectate Planurile Guvernului, date peste cap de pensiile speciale ale magistraților. Coaliția se teme de un eșec la Curtea Constituțională Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite majorate pe case și mașini Creștere alarmantă a focarelor de rabie: din ce în ce mai mulți oameni intră în contact cu animale turbate Caz revoltător la Iași: o pacientă a fost jefuită în timp ce era operată. Cum a procedat hoțul Fostul candidat la prezidențiale, Sebastian Popescu, s-a prezentat la Poliție Atac rasist în Capitală. Un livrator străin a fost lovit pe stradă Femeie din Iași, bătută cu bestialitate de soț pentru că sforăia. Victima a fost operată de urgență, bărbatul a scăpat cu suspendare „Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetatie produs în strada Piscul Crăsani. Sunt degajări mari de fum” , informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF). „A fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populaţiei prin sistemul RO-ALERT”, precizează autoritățile. Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. Foto:ISUBIF Deschide galeria foto Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. Foto:ISUBIFSunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul. Foto:ISUBIF, Incendiul se extinde cu rapiditate din cauza suprafeţelor mari de vegetaţie uscată, arată sursa citată. Editor : C.L.B. Etichete: incendiu chiajna Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de... 2 Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat... 3 Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru... 4 Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația... 5 Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...