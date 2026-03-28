Incendiu puternic în Turda: 20 de locuințe au fost mistuite de flăcări, iar doi răniți au ajuns la spital

Foto: ISU Cluj / News.ro

Un incendiu de amploare a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe strada Margaretelor din municipiul Turda, unde mai multe case și barăci situate în apropiere una de alta au fost cuprinse de flăcări. Aproximativ 20 de locuințe improvizate au ars, suprafața totală afectată fiind de circa 500 de metri pătrați.

Potrivit ISU Cluj, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Turda, sprijiniți de forțe și mijloace din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca, Dej, precum și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Câmpia Turzii, scrie News.ro.

Echipajele au acționat pentru limitarea și stingerea incendiului, reușind să împiedice propagarea flăcărilor dincolo de perimetrul în care au fost găsite.

Foto: ISU Cluj / News.ro

„Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor mai departe de limitele în care au fost găsite. Se lucrează în continuare pentru identificarea și lichidarea tuturor focarelor ascunse”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

Șase persoane au fost evaluate medical la fața locului de echipajele SMURD și SAJ. Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a fost transportat la spital cu posibile arsuri superficiale la nivelul brațelor și suspiciune de intoxicație cu fum. Acesta era conștient și cooperant în momentul preluării.

Ulterior, un al doilea bărbat, în vârstă de aproximativ 70 de ani, care prezenta o plagă la mână, a fost preluat de un echipaj SMURD și urmează să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Foto: ISU Cluj / News.ro

Într-o actualizare a situației, ISU Cluj a anunțat că forțele venite în sprijin s-au retras de la locul intervenției, rămânând echipajele Detașamentului de Pompieri Turda. Personalul care a acționat pe timpul nopții va fi schimbat cu cel aflat în permanență, pentru supravegherea zonei și lichidarea eventualelor focare ascunse.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
mirabela gradinaru
4
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
5
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Digi Sport
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - AVIATIE MAI - ELICOPTERE BLACK HAWK - 24 NOI 2023
Căruță lovită de tren în Miercurea Ciuc: un mort, mai mulți răniți și trafic feroviar oprit
accident tramvai auto
Accident în București: o mașină a intrat în refugiul de tramvai. Doi pietoni au fost răniți și transportați la spital
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: După căpitanul navei, scafandrii militari au recuperat încă un trup. Mai sunt căutați trei marinari
pompieri incendii vegetatie
Incendii de vegetație în Maramureș și Satu Mare: pompierii continuă monitorizarea și stingerea focarelor
racheta storm shadow
Ucraina a atacat cu rachete Storm Shadow o fabrică de componente militare din Rusia. Moscova anunță 6 morți și 37 de răniți
Recomandările redacţiei
GIURGIU - VAMA - COADA CAMIOANE - 16 IUN 2022
Cum fac rost de pistoale interlopii români. Detalii dintr-o anchetă...
Război în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 29. Militari americani, răniți în...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această...
donald trump
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic...
Ultimele știri
Rezultate simulare BAC 2026: Când se afișează notele și unde le pot vedea elevii
Ce vaccin se administrează la vârsta de 14 ani: La ce boli sunt expuși adolescenții în lipsa imunizării
Șase insule strategice din Golful Persic pot fi decisive pentru „lovitura finală” a lui Trump în războiul cu Iranul (Axios)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Ce știe puțină lume despre Mirel Rădoi? Locul special din România unde merge foarte des, e preferat de mulți...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile
Adevărul
Discursul fără vocale al lui Ilie Bolojan, o parodie Divertis devenită virală: „Ț-N-Ț-V B-N”
Playtech
Tichetele de creșă cresc din aprilie. Câți bani vor primi părinții
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tiger Woods s-a răsturnat cu mașina, s-a târât pe uşa pasagerului, dar polițiștii au venit rapid și l-au...
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Amenda cât prețul unei case plătită de un șofer care a condus cu viteza de 59 km/h. Cum a fost calculată...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”