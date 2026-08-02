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Video Incendiu puternic într-o parcare din Oradea. Mai multe mașini au fost distruse de flăcări

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Două mașini au fost distruse complet de flăcări FOTO Captura / ISU Bihor
Două mașini au fost distruse complet de flăcări FOTO Captura / ISU Bihor
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Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineață într-o parcare de pe strada Corneliu Coposu din Oradea. Două mașini au fost aproape distruse de flăcări, iar alte două au fost avariate. 

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Potrivit ISU Bihor, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu de amploare produs într-o parcare situată pe strada Corneliu Coposu din municipiul Oradea.

Evenimentul a fost semnalat în dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Crişana” al judeţului Bihor, în jurul orei 4:10. Pentru gestionarea situaţiei au fost mobilizaţi pompierii Detaşamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de stingere.

„La sosirea echipajelor la locul intervenţiei, două autoturisme ardeau violent şi generalizat, iar flăcările se propagaseră parţial la autovehiculele parcate în stânga şi în dreapta acestora. Pompierii au localizat şi lichidat incendiul în limitele găsite, în aproximativ 15 minute, împiedicând extinderea acestuia la alte patru autoturisme aflate în imediata apropiere. În urma evenimentului, două autoturisme au fost distruse în proporţie de aproximativ 90%, iar alte două au fost afectate parţial, unul în proporţie de circa 60%, iar celălalt în proporţie de aproximativ 30%”, a arătat sursa citată.

Cauza probabilă şi împrejurările producerii incendiului sunt în curs de cercetare.

Nu au fost înregistrate persoane rănite.

 

Editor : I.B.

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