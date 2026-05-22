Un bărbat de 58 de ani a murit, iar două femei de 87 şi 88 de ani au fost transportate la spital, joi seară, în urma unui incendiu puternic care a cuprins o locuinţă din municipiul Brăila.

Incendiul a izbucnit pe strada Câmpului din municipiul Brăila, flăcările cuprinzând o locuinţă cu o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi.

Până la sosirea pompierilor, vecinii au încercat să stingă flăcările.

Ulterior au intervenit mai multe echipaje de pompieri, care au reuşit să stingă incendiul.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, trei persoane surprinse în casă au fost evacuate de echipele de intervenţie. Este vorba despre un bărbat, aflat în stare de inconştienţă, care a fost declarat decedat, şi două femei, de 87 şi 88 de ani, conştiente.

