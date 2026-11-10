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Incendiu la subsolul unui hotel de pe strada Stirbei Vodă din București: fum degajat de la un panou electric, nu sunt victime

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112 pompierii masina
Foto: ISU
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Pompierii intervin, marţi seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un panou electric din subsolul unui hotel de pe strada Ştirbei Vodă din Bucureşti. Nu este flacără, ci doar degajări mari de fum.

„În urmă cu scurt timp am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu pe strada Ştirbei Vodă, la un imobil cu destinaţie de hotel. La sosirea primelor echipaje de intervenţie au fost constatate degajări de fum, fără flacără, la nivelul unui panou electric aflat la subsolul hotelului”, a anunțat, marţi seară, ISU Bucureşti-Ilfov.

Au fost evacuate preventiv persoanele de la parterul hotelului şi autoturismele de la subsolul acestuia.

„Ca urmare a intervenţiei nu au fost victime”, au precizat pompierii. La ora transmiterii acestei ştiri, degajările de fum s-au redus semnificativ.

Editor : B.E.

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