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Video Încep lucrările la blocul afectat de explozia din Rahova. Când vor putea intra locatarii în apartamente

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Încep lucrările la blocul afectat de explozia din Rahova. Foto: PMB/Facebook
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La 9 luni după explozie, încep lucrările la blocul parțial distus din cartierul bucureștean Rahova. 3 oameni au murit și mulți alții au fost răniți în actombrie anul trecut, după ce o acumulare de gaze a aruncat în aer două niveluri ale imobilului. De atunci, toți locatarii unei scări sunt sinistrați. Săptămâna aceasta urmează să se dea startul lucrărilor de punere în siguranță, anunță Primăria Capitalei. Astfel că, o parte dintre locatari sunt cu un pas mai aproape de a intra în apartamentele distruse pentru a-și recupera bunurile.

„Locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie. Săptămâna aceasta, predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului”, anunță Primăria Municipiului București.

Au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, electricitate și internet, necesare organizării lucrărilor, iar proiectarea este în curs de finalizare și urmează să fie gata săptămâna viitoare.

„Am fost întârziați aproape trei săptămâni deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, proiectantul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea”, se mai arată în mesajul postat de PMB pe Facebook.

Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile și presupun separarea etajelor afectate de restul structurii, îndepărtarea și demolarea părții afectate și consolidarea segmentului rămas în picioare pentru consolidare.

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După aceste lucrări, locatarii din partea de bloc care rămâne în picioare vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare.

„Apoi, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate. Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor”, transmite PMB.

„Așadar, în aproximativ două luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată. Dar vom face tot ce este posibil”, se mai arată în mesajul PMB.

Editor : A.P.

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