Începe evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Ce trebuie să știe locatarii. Apelul Poliţiei Locale

Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti anunţă, miercuri seară, că începe evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Echipele de specialişti vor merge în toate apartamentele, pentru a verifica şi documenta starea acestora, operaţiunea fiind programată până în 9 septembrie. Se face apel la toţi proprietarii să permită accesul echipelor în locuinţe.

„Începe evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Astăzi, împreună cu Direcţia de Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăria Municipiului Bucureşti, am demarat acţiunea de informare a asociaţiilor de #locatari. Am explicat oamenilor că va începe monitorizarea apartamentelor”, anunţă, miercuri seară, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

Totul se va întâmpla în intervalul 19 august – 9 septembrie 2026, între orele 08.00 şi 20.00.

Este vorba despre cinci scări din proximitatea imobilului afectat de explozie:

Bl. 32, sc. 1 (Str. Vicina nr. 1);

Bl. 30, sc. 1 şi sc. 2 (Calea Rahovei nr. 319);

Bl. 30A (Calea Rahovei nr. 317);

Bl. 33, sc. 1 (Str. Vicina nr. 3).

„Echipele de specialişti vor merge în toate apartamentele, pentru a verifica şi documenta starea acestora. Vor măsura şi fotografia fisurile apărute în ziduri, acolo unde vor constata că există”, a precizat sursa citată.

Instituţia explică faptul că monitorizarea are caracter preventiv şi de documentare şi urmăreşte identificarea şi înregistrarea eventualelor modificări ale stării clădirii pe durata lucrărilor de punere în siguranţă.

„ATENŢIE! Facem apel la locatari să permită accesul echipelor de specialişti în apartamente. Cine va refuza acest lucru, va semna şi îşi va asuma că nu va putea solicita despăgubiri, în eventualitatea în care lucrările îi afectează pereţii casei”, precizează Poliţia Locală.

După ce şi etapa aceasta va fi parcursă, încep lucrările de punere în siguranţă.

Editor : Sebastian Eduard