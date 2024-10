Începe programul „Rabla pentru sobe”. Câți bani oferă statul celor care aplică

Programul „Rabla pentru sobe” va demara în câteva săptămâni, proiectul-pilot urmând a beneficia de un buget de 500 de milioane de lei, anunţă ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet. Statul va finanţa 70% din cheltuiala cu instalarea unei sobe eficientă din punct de vedere energetic, dar nu mai mult de 10.000 de lei.

”Pentru că e o perioadă propice pentru astfel de discuţii, e cel legat de un program drag mie, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu, care se numeşte “Rabla pentru sobe”. În România, din păcate, marea majoritate a locuinţelor care se încălzesc cu lemn de foc sunt slab izolate din punct de vedere energetic, sunt ineficiente, iar despre sobele folosite pentru a încălzi aceste locuinţe nu mai vorbim. Din estimările specialiştilor, randamentul mediu al unei sobe, în mediul rural, în România, este de 20-25% şi din acest motiv - şi nu numai - am pregătit un program pilot în premieră în România, finanţat prin Administraţia Fondului pentru Mediu, respectiv 500 de milioane de lei, să finanţăm localităţile din cele 27 de judeţe ale României din zona montană”, a spus Mircea Fechet, citat de News.ro.

Acesta precizează că, din discuţiile cu cei de la AFM, în următoarele săptămâni va începe finanţarea programului.

Statul va finanţa 70% din cheltuiala cu instalarea unei sobe eficient energetic, nu mai mult de 10.000 de lei.

”Chiar astăzi am discutat cu preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru că acest program a parcurs aproape toate etapele necesare: transparenţă decizională, consultare publică, am integrat toate observaţiile pe care le-am primit ca urmare a acestor demersuri şi, din ce am discutat cu preşedintele AFM, cu domnul Nicolaescu, ar trebui în viitoarele săptămâni să vedem în Monitorul Oficial publicat acest ghid, pentru ca oamenii să poată aplica şi să poată beneficia de finanţare. Pentru că e un proiect pilot, discutăm de cetăţenii din 27 de judeţe, mai ales din localităţile care fac parte din lista celor montane, aşa cum sunt ele definite de Legea Muntelui, şi credem că acolo la munte, unde au pornit deja sobele la acest moment toţi cetăţăneii, acolo e nevoia cea mai mare şi începem cu ei. Asta nu înseamnă că-i uităm pe ceilalţi locuitori din zonele mai joase. Nicidecum. Doar că fazăm acest program, mai ales că e un program foarte nou, e un program-pilot şi trebuie să ne asigurăm că el funcţionează aşa cum trebuie înainte de a-l extinde la nivel national”, a afirmat Fechet.

Sobele trebuie să fie la un standard european, numit Eco Design, ceea ce presupune un randament de cel puţin 80%, adică beneficiarii vor consuma o jumătate sau poate chiar o treime din cantitatea de lemn consumată în prezent pentru a încălzi aceeaşi suprafaţă.

"La Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor ne pregătim pentru iarnă la fel cum ne pregătim pentru fiecare sezon. Nu aş spune că există o pregătire specifică, însă, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, trebuie să ne asigurăm înainte de fiecare sezon rece că cele 3,5 milioane de gospodării din România care se încălzesc cu lemn de foc vor avea acces la această resursă şi vor avea acces la un preţ competitiv. E foarte important şi aş începe prin a menţiona că nici acum, nici în viitor, nu se pune problema să renunţăm la această sursă de încălzire, lemnul de foc, acolo unde este accesibil, mai ales că se foloseşte dintotdeauna şi nu avem niciun motiv să obligăm pe cineva sau să solicităm cuiva să schimbe modul în care îşi încălzeşte propria locuinţă, cu atât mai mult cu cât lemnul de foc e o resursă regenerabilă", a precizat Fechet.

Oficialul a spus că Romsilva a vândut deja anul acesta aproape 1,5 milioane de metri cubi de lemn de foc la un preţ mediu de 282 lei/mc, fără TVA, similar cu cel de anul trecut. Statul administrează prin Romsilva aproximativ jumătate din suprafaţa fondului forestier din România, ceea ce înseamnă că alte 3 milioane de hectare sunt administrate de ocoale silvice, fie că proprietar este statul, printr-o unitate administrativ-teritorială, fie că este vorba de proprietari privaţi.

”În acest moment, avem un stoc de 500.000 mc de lemn. E o cantitate însemnată, probabil are legătură şi cu iernile mai blânde pe care le-am avut în trecut şi care au influenţat cantitatea de lemn de foc pe care românii o achiziţionează. Preţul mediu de vânzare în acest an a fost de 282 lei pe metrul cub, fără TVA. E un preţ egal cu preţul pe care l-am avut şi anul trecut”, a afirmat ministrul.

În plus, ministrul Mediului a mai anunţat că fondul forestier naţional din domeniul public al statului român va fi mărit cu încă 4.000 de hectare. Este vorba de o pădure pe care statul o achiziţionează în judeţul Neamţ de la un proprietar privat.

