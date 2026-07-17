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Video Închisoare pe viață pentru autorul triplei crime din București, de acum doi ani. Decizia Curții de Apel este definitivă

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Bărbatul care în urmă cu doi ani și-a ucis mama și frații într-un apartament din București a primit închisoare pe viață. Decizia Curții de Apel București este definitivă. 

Tripla crimă a avut loc pe 5 august 2024, când bărbatul și-a ucis, pe rând, mama și cei doi frați. 

Apelul la 112 a venit la o zi distanță, când un frate geamăn al bărbatului, care era plecat de acasă în acel moment, a reclamat că nu poate să intre în contact cu familia.

Inițial, autorul crimei a încercat să dea vina pe fratele său geamăn, însă polițiștii au stabilit, în urma discuțiilor cu martorii, că acesta din urmă era plecat de acasă.

„În locuință se aflau mama și cu cei 4 copii. Victimele sunt mama, fiica și unul dintre frați, ceilalți doi sunt frați gemeni. Unul era în locuință, celălalt a apelat la 112. Bănuiala este că cel din locuință ar fi autorul. A existat un ordin de protecție față de geamănul găsit în casă, dar din dorința mamei ordinul a fost retras. Există semne că în casă s-a făcut curat, au fost șterse urmele de sânge”, spunea procurorul de caz la acel moment.

Editor : M.G.

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