Incident grav la stația de metrou Piața Unirii 2: Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a fost lovit de tren. Anunțul Metrorex

Data actualizării: Data publicării:
Garnitură de metrou.
Garnitură de metrou. Foto: Metrorex

Incident grav la stația de metrou Piața Unirii 2 din București, joi după-amiază. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a fost lovit de tren.

ACTUALIZARE 14.27: Potrivit Poliției Capitalei, victima este un tânăr de 22 de ani.

„Astăzi, 12 martie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 15.30, despre un incident, în care o persoană s-ar fi precipitat pe calea de rulare a trenului, când acesta intra în stația Piața Unirii 2. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii și echipaje de prim ajutor, care au intervenit pentru extragerea persoanei în cauză, un tânăr în vârstă de 22 de ani. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului în cauză,” au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Activitățile sunt în desfășurare, iar cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public - Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul.

ACTUALIZARE 14.20: Metrorex transmite că joi, în jurul orei 15:30, în staţia de metrou Piaţa Unirii 2, direcţia Tudor Arghezi, a avut loc o posibilă tentativă de suicid.

În urma acestui eveniment, circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată.

Personalul Metrorex a solicitat intervenţia SMURD şi a celorlalte organe abilitate.

„Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri”, precizează compania.

Știre inițială „În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Unirii din București. După deconectarea rețelei de electricitate, echipajele de la fața locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 1 echipaj SMURD,” a transmis ISU BIF.

Editor : A.P.

