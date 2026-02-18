Live TV

Video O fată din București a fost electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde a avut loc incidentul

Data actualizării: Data publicării:
112
Foto: IGSU

O tânără în vârstă de 16 ani a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a călcat într-o baltă unde erau și firele electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii de noaptea trecută. Fata a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale și a fost transportată la spital.

Conform martorilor, un cablu de curent a fost rupt de căderea unui copac. Firele aflate sub tensiune au atins acumularea de apă de la colțul străzii, iar in acel fata a călcat în apă și  s-a electrocutat. Trecătorii care au văzut scena au sunat la 112, dar salvatorii au găsit-o pe fată inconștientă și au dus-o la spital.  Ulterior, pompierii au asigurat zona, iar politia a demarat o anchetă în acest caz.

În București, stratul de zapada a depășit jumătate de metru pentru prima dată în ultimii 18 ani. A fost haos pe șosele, iar pe străzile secundare, necurățate nici acum, pietonii mai mult au înotat prin zăpadă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
putin
4
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
București, sub nămeți: primarul Ciprian Ciucu spune că operatorii ar fi raportat mai multe utilaje în teren decât erau în realitate
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Apartamente cu trei camere închiriate de stat cu 171 de lei, în centrul Capitalei. Ciucu anunță măsuri: „Să plătească un preț corect”
ID333750_INQUAM_Photos_Cosmin_Enache (1)
Măsuri după ce o mașină electrică a luat foc în mers: Se fac verificări la RAR, modelul implicat în incident a fost scos de la vânzare
narcotic. Cannabis. Selective focus. drugs and medicine.
Specialiștii desființează campania antidrog lansată de către Primăria Capitalei: „Un eșec previzibil”
masina de politie
Mai mulţi adolescenţi de 15-17 ani s-au bătut pe stradă şi într-un autobuz din Bucureşti. S-au folosit obiecte contondente, doi răniți
Recomandările redacţiei
JDS GRINDEANU 180226_13592
Sorin Grindeanu, în direct la Digi24. Ce spune liderul PSD despre...
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea...
Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din...
bancnote de lei
Ilie Bolojan: „Proiectul care vizează cumulul pensie-salariu va fi...
Ultimele știri
Ministrul Finanțelor: Decizia privind reforma pensiilor speciale este piesa lipsă dintr-un puzzle al normalităţii
Polonia interzice circulaţia vehiculelor fabricate în China în jurul unităților militare
Schimbare de tendință în turismul Bătrânului Continent: Europa pierde turiști americani, dar câștigă vizitatori din China și India
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Cum arată avionul cu care zboară Nicuşor Dan în SUA. Cât costă aeronava închiriată de la Ion Ţiriac
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...