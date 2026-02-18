O tânără în vârstă de 16 ani a fost electrocutată în această seară, pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a călcat într-o baltă unde erau și firele electrice rupte de un copac care s-a prăbușit din cauza ninsorii de noaptea trecută. Fata a fost găsită inconștientă, dar cu semne vitale și a fost transportată la spital.

Conform martorilor, un cablu de curent a fost rupt de căderea unui copac. Firele aflate sub tensiune au atins acumularea de apă de la colțul străzii, iar in acel fata a călcat în apă și s-a electrocutat. Trecătorii care au văzut scena au sunat la 112, dar salvatorii au găsit-o pe fată inconștientă și au dus-o la spital. Ulterior, pompierii au asigurat zona, iar politia a demarat o anchetă în acest caz.

În București, stratul de zapada a depășit jumătate de metru pentru prima dată în ultimii 18 ani. A fost haos pe șosele, iar pe străzile secundare, necurățate nici acum, pietonii mai mult au înotat prin zăpadă.

Editor : B.E.