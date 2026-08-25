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Incident pe Aeroportul Otopeni: 60.000 de dolari nedeclarați, descoperiți în borseta unui copil

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Un pasager a încercat să dea copilului o borsetă cu 60.000 de dolari şi 2.000 de euro, la control. Foto: Autoritatea Vamală Română
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Un pasager care intenţiona să plece din ţară cu 60.000 de dolari şi 2.000 de euro fără să declare sumele la vamă a încercat să dea borseta cu bani copilului minor care însoţea familia, gestul fiind observat în timpul controlului pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, informează marţi Autoritatea Vamală Română (AVR).

„Un pasager care urma să călătorească, ieri (luni, n.r.), 24.08.2024, pe ruta Otopeni - Doha şi care intenţiona să plece din ţară cu 60.000 dolari şi 2.000 euro, fără să declare sumele la vamă, a încercat să dea borseta plină cu bani copilului minor care însoţea familia. Gestul a fost observat de autorităţile vamale, atunci când pasagerul a fost oprit pentru control, de către inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Otopeni Călători, împreună cu poliţiştii de frontieră. Pasagerul se încadrase pe culoarul verde „Nimic de declarat”, deşi avea asupra sa sume de bani care depăşeau plafonul legal de declarare. În urma verificărilor efectuate, inspectorii vamali au descoperit suma de 60.000 dolari şi 2.000 euro”, se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, Autoritatea Vamală Română a dispus reţinerea sumelor, fiind emisă Decizie de reţinere temporară a sumelor. Totodată, a fost încheiat proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, prin care a fost aplicată amendă pentru nedeclarare, în valoare de 10.000 de lei.

Potrivit instituţiei, persoanele care intră în Uniunea Europeană sau ies din Uniunea Europeană având asupra lor numerar în valoare de 10.000 de euro sau mai mult, ori echivalentul acestei sume în altă valută, au obligaţia de a-l declara autorităţii vamale, potrivit Regulamentului (UE) 2018/1672 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi legislaţiei naţionale în vigoare.

Declararea se realizează gratuit, la biroul vamal, iar nedeclararea atrage aplicarea de sancţiuni şi reţinerea sumelor, menţionează sursa citată.

„Autoritatea Vamală Română asigură, prin analiză de risc şi control selectiv, supravegherea fluxului de călători la frontiera externă a Uniunii Europene şi acţionează permanent, în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii la frontieră, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de nerespectare a reglementărilor vamale”, se mai precizează în comunicat.

Editor : A.P.

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