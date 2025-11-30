Live TV

Video Incident pe calea ferată în Caraș-Severin: este investigat un posibil act de sabotaj

Foto via Clubferoviar.ro

Un incident grav a avut loc pe calea ferată în județul Caraș-Severin unde un tren de călători a lovit sâmbătă seară o osie pusă pe șine de persoane necunoscute. CFR investighează un posibil act de sabotaj.

ACTUALIZARE 18:33 Poliţiştii de la Poliţia Transporturi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş Severin au demarat o anchetă în urma incidentului de siguranţă feroviară produs sâmbătă seară în staţia Cruşovăţ. Poliţiştii de la Poliţia Transporturi s-au sesizat din oficiu iniţial, pentru infracţiunea de distrugere sau semnalizare falsă, au declarat, duminică seară, la solicitarea News.ro, reprezentanţi ai IPJ Caraş Severin.

Ancheta care vizează împrejurările în care cele două osii au ajuns pe linia ferată, una dintre ele fiind lovită de un tren în care se aflau călători, se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş. Sursa citată a precizat că este posibil ca ulterior cercetările să se extindă si pentru alte infracţiuni, dacă va fi cazul.

ACTUALIZARE 17:00 Directorul Agenţiei de Investigare Feroviară Română (AGIFER), Laurenţiu Dumitru, afirmă că incidentul de siguranţă feroviară produs sâmbătă, în staţia de cale ferată Cruşovăţ a avut un potenţial de pericol foarte ridicat. AGIFER nu va face o investigaţie în urma incidentului, pentru că nu ar avea ce recomandări să facă, Dumitru subliniind că în situaţii ca aceasta este foarte importantă ancheta deschisă la nivelul Poliţiei şi Parchetului.

„Este un incident cu potenţial foarte mare de pericol, însă un asemenea incident de siguranţă nu are motivaţii nici legale şi nici de oportunitate pentru a deschide o investigaţie AGIFER, pentru că nu am avea ce anume recomandări de siguranţă, în sensul se îmbunătăţire, să dăm. În aceste condiţii, noi nu vom deschide o investigaţie pentru că, nici legal, nici ca oportunitate nu am aduce nişte reale beneficii sistemului feroviar, însă având în vedere că este ceva care potenţial a avut un grad de pericol extrem de mare, în sensul unor urmări foarte grave aşteptăm şi mult mai eficient va fi ca organele de anchetă să facă acţiunea dânşilor, având o eficienţă mult mai mare pentru sistem acţiunea dânşilor”, a declarat duminică, pentru News.ro, directorul AGIFER, Laurenţiu Dumitru.

Potrivit competenţelor, AGIFER desfăşoară, în principal, investigarea accidentelor grave în sistemul feroviar, obiectivul acesteia fiind îmbunătăţirea siguranţei feroviare şi prevenirea accidentelor. Instituţia poate investiga, în plus faţă de accidentele grave, acele accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave, inclusiv defecţiuni tehnice ale subsistemelor structurale sau ale constituenţilor de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteză ori convenţionale europene.

Știrea inițială. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, la ora 19:05, în stația Crușovăț din Caraș-Severin: trenul de călători IR 1691, care circula pe ruta București - Timișoara, a lovit o osie metalică aflată pe linie. Mecanicul trenului nu a mai putut evita piesa provenită cel mai probabil de la un vagon tehnic. După oprirea garniturii, angajații CFR au verificat zona și au găsit o a doua osie pe o altă linie, amplasată tot fără un motiv.

CFR a transmis că aceste piese nu aveau ce să caute pe traseu și că au pus în pericol pasagerii.

Ancheta de la fața locului s-a încheiat după mai bine de două ore, iar trenul și-a reluat drumul cu o întârziere de 140 de minute.

Momentan, CFR colaborează cu anchetatorii pentru a identifica persoanele care au lăsat piesele pe sine și suspectează inclusiv un posibil sabotaj.

