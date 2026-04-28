Incident șocant într-o intersecție din Sectorul 1 din București. Șoferul unui autobuz în care se aflau și pasageri a fost amentințat cu o armă de către un alt șofer. Totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Momentul a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă.

Poliţia Capitalei a transmis că la data de 25 aprilie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 4 Poliţie au prins în flagrant delict şi au reţinut un bărbat, în vârstă de 26 de ani, cercetat într-un dosar penal de ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Poliţiştii au făcut verificări, iar în curtea unui imobil din apropiere a fost găsit un pistol, pe care bărbatul l-ar fi aruncat imediat după comiterea faptei, menţionează sursa citată.

În baza probelor, suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior, a fost plasat în arest la domiciliu. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

