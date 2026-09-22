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„Eu am poporul în spate”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o în politică

Data actualizării: Data publicării:
2026-09-21-2255
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Noi informații reies din dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt acuzați că au înșelat un afacerist din Buzău cu peste un milion de euro. Surse judiciare au relatat pentru Digi24.ro că există interceptări între Georgescu și Rusen în cadrul cărora fostul candidat la prezidențiale i-a explicat „misiunea” pe care o are.

Potrivit unor surse judiciare, discuțiile dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen, purtate în mașinile celor doi pe parcursul anului 2025, au fost interceptate de procurori.

Temele de discuție diferă, de la detalii despre dosarele în care sunt implicați Călin Georgescu și Ionel Rusen, la planurile de viitor (pe care le vom trata separat), ajungând și la discuții cu tentă politică.

Într-o astfel de discuție, potrivit surselor citate de Digi24.ro, Călin Georgescu îi explică lui Ionel Rusen care a fost „misiunea” pe care a avut-o. Discuția a avut loc pe 25 mai 2025, în mașina lui Ionel Rusen.

„Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”, i-ar fi spus Călin Georgescu lui Ionel Rusen, apropiat al său.

Ulterior, Călin Georgescu continuă și spune: „Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”.

Ionel Rusen intervine și întreabă: Tu zici că mai avem vreo șansă, Călin (...)?

„Bineînțeles! Tocmai șansa este…”, a fost răspunsul fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu și Ionel Rusen urmează să afle pe parcursul zilei de marți dacă vor fi arestați preventiv în dosarul DIICOT. Mai multe detalii, aici

Editor : M.G.

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