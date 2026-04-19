Industria aviatică europeană se confruntă cu riscul unei penurii "sistemice" de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz nu este reluat. Marile companii aeriene cer Guvernelor să ia măsuri urgente, în timp ce Comisia Europeană dă asigurări că, deocamdată, este suficient kerosen. Deja, unele companii aeriene au majorat cu până la 20% prețul biletelor.

Războiul din Orientul Mijlociu și închiderea unor spații aeriene pun presiune pe întregul sector aviatic.

„Când combustibilul ajunge la niveluri foarte mari, companiile nu mai discută doar despre profit, ci despre capacitatea de a menține frecvența, de a păstra rute, de a proteja pasagerii de șocuri suplimentare de cost”, spune Marius Popescu, președintele Asociației companiilor aeriene românești.

„Cheltuiala cu combustibilul la o companie aeriană e undeva la 30-40%. Acum, că s-a scumpit și aproape triplat prețul, vorbim de 80-90% prețul combustibilului. Practic, nu mai rămân bani să achităm nimic”, spune David Matt Ian, director general DAN AIR.

Contactați de jurnaliștii Digi24, reprezentanții companiei HiSky au transmis:

"Pe termen scurt, nu sunt preconizate modificări semnificative ale politicii de preț. Totuși, pe termen lung, în cazul în care contextul actual nu se îmbunătățește, ar putea deveni necesară o ajustare considerabilă a tarifelor", declară Daniela Popovici, specialist marketing HiSky.

Și reprezentanții companiei WizzAir spun că iau în calcul modificări ale programului zborurilor, în funcție de situația internațională.

„Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluția situației și menține o legătură permanentă cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță aeriană, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante. Deciziile operaționale vor fi revizuite în continuare, iar programul zborurilor poate fi ajustat, pe măsură ce situația evoluează”, au transmis, pentru Digi24, reprezentanții companiei WizzAir.

Industria turismului este direct afectată, iar costurile mari ar urma să apese greu pe umerii călătorilor.

„Probabil, călătorit mai puțin. Depinde cât de mare va fi scumpirea. Dacă vorbim de o scumpire de 10%, 20% la 50%, clar o să fie probleme”, spune o clientă.



„Cu războiul, e ceva normal să se mărească. O să circulăm mai puțin”, spune resemnat altcineva.

„Agențiile organizatoare pot crește tarifele pachetelor deja rezervate cu până la 8% din valoarea acestora. În acest contest, turiștii au 3 variante: achitarea unei taxe 'cost protect', care garantează tariful deja rezervat, asumarea eventualelor creșteri de tarif sau renunțarea la vacanță și la tariful achitat”, spune Mihai Oprea, directorul unei agenții de turism din Cluj-Napoca.



Majorările de preț ar urma să se resimtă și mai puternic începând de luna viitoare.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia