Infotrafic: ceață în zece județe, restricții de circulație pe A1 Deva - Sibiu din cauza unui incendiu la un autoturism

Traficul rutier este afectat de ceaţă în zece judeţe sâmbătă dimineaţă, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR. De asemenea, sunt restricţii de trafic pe A1 Sibiu - Deva, din cauza unui incendiu izbucnit la un autoturism.

„Este semnalată ceaţă cu scăderea vizibilităţii în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Argeş, Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Olt, Vaslui şi Vâlcea”, conform Centrului Infotrafic.

De asemenea, circulaţia rutieră este oprită pe banda de urgenţă şi pe prima bandă a autostrăzii A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 273, pe sensul de mers Sibiu, în apropierea localităţii Sălişte, judeţul Sibiu, după ce, în urma unei defecţiuni tehnice, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism, ce se află pe banda de urgenţă. Nu s-au înregistrat persoane rănite.

Pe arterele rutiere importante, respectiv autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A1 Bucureşti-Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, A7 Ploieşti – Adjud, DN1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Piteşti-Sibiu, se circulă parţial pe un carosabil umed, fără precipitaţii, cu vizibilitate bună.

