Infractor urmărit naţional, găsit de polițiști într-o groapă săpată în pământ, mascată de vegetaţie

Poliţiştii clujeni au depistat două persoane care erau urmărite la nivel naţional pentru sustragere de la pedepse privative de libertate, una ascunzându-se într-o cavitate săpată în pământ şi mascată de vegetaţie, în zona complexului de cămine studenţeşti "Haşdeu" din Cluj-Napoca.

"În cursul dimineţii, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj a fost organizată o acţiune pentru depistarea a două persoane urmărite la nivel naţional, care se sustrăgeau executării unor pedepse privative de libertate, vizând doi bărbaţi condamnaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii, respectiv contra libertăţii şi integrităţii sexuale. (...) În baza informaţiilor de interes operativ deţinute, potrivit cărora persoanele urmărite s-ar fi ascuns într-o zonă cu vegetaţie deasă din apropierea căminelor studenţeşti din Complexul Studenţesc Haşdeu, au fost desfăşurate verificări specifice în perimetrul vizat. Primul bărbat, în vârstă de 42 de ani, din Cluj-Napoca, condamnat la pedeapsa de 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, a fost depisat în timp ce se afla ascuns într-o cavitate săpată în pământ, mascată cu vegetaţie, articole vestimentare şi alte elemente de camuflaj", se arată într-o informare trimisă, miercuri, de IPJ Cluj.

Bărbatul a fost imobilizat de luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi condus la sediul IPJ Cluj, în vederea punerii în executare a mandatului. Pe numele acestuia s-a reţinut că, în perioada 2018-2019, pe fondul consumului abuziv de alcool, ar fi exercitat în mod repetat acte de intimidare şi ameninţare asupra celor doi copii minori ai săi, supunându-i unor tratamente de natură să le pună în primejdie dezvoltarea fizică şi intelectuală.

Cea de-a doua persoană, un bărbat de 39 de ani, din Cluj-Napoca, condamnat la 4 ani şi 6 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de agresiune sexuală, a încercat să se sustragă depistării, părăsind în fugă zona şi escaladând un gard către strada Piezişa. În timpul deplasării s-a accidentat la unul dintre membrele inferioare, prezentând sângerări, fiind localizat şi imobilizat la scurt timp de echipele de intervenţie.

A fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare, ulterior fiind condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj în vederea punerii în executare a mandatului.

În fapt, în data de 14 iulie 2025, în jurul orei 12:00, pe strada Clinicilor din municipiul Cluj-Napoca, acesta ar fi abordat o femeie şi, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, a săvârşit asupra acesteia acte cu caracter sexual fără consimţământul victimei, constând în atingeri.

Ulterior, cele două mandate de executare a pedepsei închisorii au fost puse în aplicare, persoanele fiind conduse în vederea depunerii în Penitenciarul Gherla.

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Editor : A.P.