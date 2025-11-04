Live TV

Înmatriculările noi de vehicule au crescut cu 19,7% în trimestrul trei din 2025. Cele mai mari creșteri sunt la autobuze și microbuze

Data publicării:
stb-autobuze-foto-PMB
Din articol
Creștere și în transportul de mărfuri

Înmatriculările noi de vehicule pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul al treilea din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 4 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Creșteri au fost înregistrate la toate categoriile de vehicule, de la autoturisme cu un plus de 19,4%, până la motociclete și autobuze, cu creșteri de 22,6%, respectiv 36,4%.

De asemenea, autoturismele noi au reprezentat 30,8% din totalul înmatriculărilor de autoturisme, cu 4 puncte procentuale mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, potrivit INS.

Față de trimestrul al doilea al acestui an, înmatriculările de vehicule pentru pasageri au crescut cu 9,3%.

Creștere și în transportul de mărfuri

Înmatriculările noi de vehicule pentru transportul de mărfuri au urcat cu 15,5% în trimestrul trei din 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

INS a arătat că au fost creșteri pe toate categoriile, de la remorci și semiremorci, cu un plus de 20,1%, la autotractoare și autocamioane și vehicule speciale, cu plus 14,5% și plus 12%.

Pentru vehiculele rutiere noi destinate transportului mărfurilor, creșterile au fost și mai mari: autotractoare cu o creștere de 25,3%, remorci și semiremorci cu un plus de 20,6%, iar autocamioanele au un plus de 7,1%.

Totuși, față de trimestrul al doilea din 2025, numărul de înmatriculări de vehicule pentru transportul mărfurilor a scăzut ușor, cu 2,3%.

 

Editor : Andreea Dobra

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
ludovic orban digi24
2
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
dominic fritz sustine un discurs
3
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Alexander Lukașenko
5
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Digi Sport
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință a Coaliției: Liderii vor discuta despre pensiile...
masa si ursul (1)
Desenele animate, noua țintă a Kremlinului. Serialul „Mașa și Ursul”...
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT000_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Câți bani primește Ciprian Ciucu de la PNL pentru campania din...
Donald Trump
Ameninţarea lui Trump de a lovi Nigeria a provocat un şoc la...
Ultimele știri
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii. Când va fi redeschis lăcaşul
Infirmiera din Bihor care a lovit o tânără de la un centru pentru persoane cu dizabilități, reținută. Agresiunea a fost filmată
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
trafic masini
Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate. România, printre țările europene cu cele mai multe probleme la mașinile SH vândute
bancnote de 100 de lei pe o masa
INS: Managerii români văd o iarnă cu stabilitate economică, dar cu scumpiri pe toate fronturile
contor energie electrica
Energia s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie. Cu cât a crescut prețul fructelor și altor alimente
grafic cu indice crescator
Rata inflației este în creștere, însă se menține sub 10%, în septembrie. Cum au evoluat prețurile și ce estimări are guvernatorul BNR
bani si cos cu alimente
Coșul de cumpărături al românilor s-a scumpit cu 60% în ultimii șase ani. Creșterea, aproape dublă față de media europeană
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
Cristi Balaj, reacţie fără precedent după ce Istvan Kovacs va conduce Liverpool – Real Madrid: “Am crezut în...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Alex Dobre, noul lider al Rapidului după retragerea lui Cristi Săpunaru! Motivele pentru care a primit...
Adevărul
Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE
Playtech
Câţi bani câştigă o menajeră în România? „Am făcut degeaba facultate şi master”. Suma creşte dacă şi calcă...
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Adrian Mutu a făcut anunțul, după ce a bătut palma cu Fiorentina
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut de ești așa frumoasă?” Cum arată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele...
Newsweek
Ce sumă uriașă a strâns statul după introducerea CASS la pensie? Fiecare pensionar a pierdut 200 lei
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Russell Crowe, despre relația cu iubita sa mai tânără: „Viața mea e frumoasă și fericită, de ce să stric asta...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”