Înmatriculările noi de vehicule au crescut cu 19,7% în trimestrul trei din 2025. Cele mai mari creșteri sunt la autobuze și microbuze

Înmatriculările noi de vehicule pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul al treilea din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 4 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Creșteri au fost înregistrate la toate categoriile de vehicule, de la autoturisme cu un plus de 19,4%, până la motociclete și autobuze, cu creșteri de 22,6%, respectiv 36,4%.

De asemenea, autoturismele noi au reprezentat 30,8% din totalul înmatriculărilor de autoturisme, cu 4 puncte procentuale mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, potrivit INS.

Față de trimestrul al doilea al acestui an, înmatriculările de vehicule pentru pasageri au crescut cu 9,3%.

Creștere și în transportul de mărfuri

Înmatriculările noi de vehicule pentru transportul de mărfuri au urcat cu 15,5% în trimestrul trei din 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

INS a arătat că au fost creșteri pe toate categoriile, de la remorci și semiremorci, cu un plus de 20,1%, la autotractoare și autocamioane și vehicule speciale, cu plus 14,5% și plus 12%.

Pentru vehiculele rutiere noi destinate transportului mărfurilor, creșterile au fost și mai mari: autotractoare cu o creștere de 25,3%, remorci și semiremorci cu un plus de 20,6%, iar autocamioanele au un plus de 7,1%.

Totuși, față de trimestrul al doilea din 2025, numărul de înmatriculări de vehicule pentru transportul mărfurilor a scăzut ușor, cu 2,3%.

