„Înmormântăm staţiunea Mamaia Nord”, avertizează preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari. Nemulțumirea lui Lucian Marcu

Preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, Lucian Marcu, a afirmat, după decizia luată de Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) de a nu aproba cererile de prelungire a contractelor de închiriere, că astfel este „înmormântată” staţiunea Mamaia Nord. El a precizat că a cerut, în 11 iulie, prelungirea contractului, iar în 8 octombrie a primit răspuns de la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral că solicitarea nu este acceptată, fără niciun fel de explicaţii.

„Suntem aici la un fel de înmormântare. Înmormântăm staţiunea Mamaia Nord, o staţiunea nou creată, care a fost creată în zece ani cu eforturi, investiţii, sudoare şi acestea au venit în proporţie de peste 90%, dacă nu mai mult, de la operatorii de plajă. Noi, acum nouă ani, în 2016, am participat la o licitaţie în care am avut câştig de cauză în faţa celor care erau tradiţionali câştigători ai acestor licitaţii. Asta s-a întâmplat pentru că acea licitaţie s-a ţinut sub supravegherea strictă a organelor de control ale statului”, a declarat Lucian Marcu, miercuri, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.



El a explicat că a cerut, în luna iulie, prelungirea contractului de închiriere a plajei pentru că legea permite acest lucru.



„În iulie am făcut cereri de prelungire a contractului, care se bazau pe nişte precedente. Nu ne-am gândit să ne prevalăm de nişte clauze contractuale care există. Legea prevede că există posibilitatea prelungirii. Pe lângă lege, contractul de închiriere pe care l-am semnat cu toţii conţine această clauză prin care există posibilitatea prelungirii. Au existat prelungiri anterior şi am considerat că suntem îndreptăţiţi să solicităm şi să primim această prelungire. Am depus solicitarea pe 11 iulie. Ni s-a răspuns după zece zile că solicitatea a fost înregistrată şi este în analiză. După 21 iulie nu s-a mai întâmplat nimic. (...) Pe 8 octombrie am primit o hârtie de la directorul ABADL în care ni s-a comunicat că solicitarea noastră nu este acceptată, fără niciun fel explicaţii, de fundamentare”, a afirmat Lucian Marcu.



El a adăugat că apoi au venit notificările de demolare a construcţiilor de pe plaje.



„Apoi altă notificare prin care ni se reamintea că în data de 15 octombrie contractul expiră. Şi au început celelalte notificări, de demolare. Acolo scrie că trebuie să predăm în condiţiile în care am preluat plaja, dar vin şi întreb: de ce nu ia în calcul că poate dintre cei care vor licita, vom licita şi noi şi vom putea să continuăm pe aceleaşi baze. Avem autorizaţii de construire, unii dintre noi, unii nu, dar avem autorizaţii de exploatare a plajei şi am ridicat construcţii în perfectă legalitate, cu acordul Primăriei. De ce nu se ia în considerare că cei care sunt acum operatori de plajă vor fi din nou pe aceleaşi baze şi de ce să nu conservăm nişte investiţii pentru a le putea duce mai departe”, a continuat preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari.



El a precizat că, după ce au început demolările, „totul arată ca şi cum ar fi trecut furtuna”.



„Furtuna Barbara de săptămâna trecută nu a făcut nici pe departe un dezastru pe care ni l-am făcut noi. Noi cu mânuţele noastre şi cu lacrimi în ochi a trebuit să dăm jos munca noastră de zece ani”, a susţinut Lucian Marcu.



El a menţionat că nu a demolat construcţiile de pe plaja pe care o are închiriată.



„Eu nu am demolat pentru că nu pot să demolez aşa, să intru cu buldozerul acolo. Trebuie să demolez aşa cum prevede legea, trebuie să fiu atent, să angajez o firmă. Am primit notificare de demolare, mi s-a spus că trebuie să predau plaja ieri (marţi - n.r.). Nu se poate aşa. Se poate face doar dacă nu ţinem seama de nimic. Nu pot să mă duc pe plajă să demolez cu oameni adunaţi de pe stradă, vine ITM şi îmi dă amendă. (...) Am depus o adresă în care am solicitat prelungirea termenului de demolare pentru o durată rezonabilă, să am două, trei săptămâni, o lună în care să pot pregăti acest lucru. Acele bunuri trebuie duse la groapa de gunoi, ceea ce nu se poate recupera, ceea ce se poate recupera trebuie stocat”, a arătat preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari.



El a adăugat că, din suprafaţa pe care o închiriază, un operator foloseşte 60%.



„Din plaja respectivă, 30% trebuie să o lăsăm liberă, nu putem lua bani pe ea, trebuie să curăţăm ce se întâmplă pe porţiunea respectivă. Trebuie să lăsăm o porţiune de cinci metri în faţa şezlongurilor pentru acces şi atunci ajungem la concluzia că, din cei 100% închiriaţi, noi folosim 60%, poate mai puţin, dar plătim 100%”, a afirmat Lucian Marcu.



El a adăugat că, din cele 100 de sectoare de plajă din Mamaia, 30 sunt neînchiriate.



„În Mamaia sunt 100 de sectoare, 70 adjudecate, 30 libere. Avem practic 30%. În Constanţa, ceva mai puţin, dar per total din cauza faptului că nu sunt licitate toate plajele avem o pierdere la preţul mediu... În acest moment, preţul mediu plătit pe metru pătrat este de 15,87 de lei. Preţul de pornire în acest moment pentru contracte, pentru caietele de sarcini, este de maxim un leu şi 64 de bani, în funcţie de categoria plajei. Vorbim de preţuri de zece ori mai mari”, a precizat Lucian Marcu.



Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române au anunţat că vor fi pregătite noi licitaţii pentru plajele turistice şi că nu pot fi aprobate solicitările de prelungire a contractelor de închiriere a sectoarelor de plajă care ajung la termen în luna octombrie. Astfel, vor exista licitaţii publice deschise, în care toţi operatorii interesaţi vor avea şanse egale de participare.

