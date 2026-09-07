Înșelăciune cu oferte false de angajare: Hackerii pretind că sunt recrutori și trimit candidaților teste de evaluare

O ofertă de angajare care folosește numele unei platforme sociale profesionale poate fi un atac cibernetic. Hackerii pretind că sunt recrutori ai unor companii cunoscute și trimit candidaților teste de evaluare pentru o eventuală angajare. Ținta sunt în special inginerii IT din aviație și tehnologia financiară.

În această situație, hackerii nu exploatează dorința de bani rapizi, ci dorința unei persoane de a obține un loc de muncă mai bun. Candidații sunt invitați să participe la un proces de recrutare aparent normal. Primesc un test și un link de unde să descarce fișierul. Doar că descărcarea așa-zisului test poate ascunde un program care le oferă atacatorilor acces la calculator.

Presiunea face parte din înșelătorie. Candidatul este anunțat că are între una și trei ore pentru a răspunde întrebărilor și este sfătuit să nu folosească inteligența artificială în redactarea răspunsurilor. Motivul este simplu: în acest fel, victima este împiedicată să verifice mai atent fișierul.

Într-unul dintre scenarii, candidatul primește chiar și o parolă de la presupusul recrutor, pentru a deschide testul. După introducerea parolei, programul-pirat începe să caute informații și fișiere în calculator.

Atacatorii încearcă să rămână conectați și după ce victima închide sau repornește sistemul.

Țintele acestor atacuri sunt alese și pentru că inginerii software au, de cele mai multe ori, acces la proiecte și la alte resurse importante pentru firma în care lucrează.

Editor : A.P.