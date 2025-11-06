Live TV

Video Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un mesaj prin care li se cereau bani. „Nu mă așteptam să ceară”

Data publicării:
bani whatsapp
Hackerii au obținut acces la telefonul unui medic de familie și au cerut aceeași sumă de bani tuturor persoanelor din lista de contacte. Foto: Captură video

Metode credibile de înșelăciune sunt puse în practică de către hackeri, după ce reușesc să intre în aplicația Whatsapp. De exemplu, polițiștii din Brăila au deschis mai multe dosare penale, după ce escrocii au obținut acces la telefonul unui medic de familie și au cerut aceeași sumă de bani tuturor persoanelor din lista de contacte, în numele medicului, oferind și un IBAN unde să fie virați banii.

Un bărbat povestește că nu doar el a primit mesajul fals de la medicul de familie, ci și soția lui. Amândurora li s-a cerut aceeași sumă de bani - 3.645 lei.

Viorel Morea: Soția mea chiar a crezut, i-am spus să se liniștească și să nu facă alt demers. Acum stau și mă gândesc că fiind medic de familie și cu o listă foarte mare de pacienți și prieteni, poate unii au și picat în plasă.

Și alte persoane din lista medicului de familie au căzut pradă hackerilor și au primit același mesaj.

Cosmin Cândea: Nu mă așteptam să ceară suma asta medicul de familie și știam că stă bine cu banii. Și am dat mesajul că n-am acea sumă disponibilă, îmi pare rău, nu pot să ajut. Mi-a trimis mesaj să nu dăm suma că nu a trimis ea și nu a cerut bani la nimeni.

Femeia spune că habar nu avea că hackerii aveau acces la telefonul ei, pentru că nu mai putea să folosească aplicația de WhatsApp pe telefon.

Adina Năstase, medic de familie: Habar n-am avut că mi-a fost spart, noroc că m-au anunțat doi prieteni, vezi că cineva trimite mesaje în numele tău, că după aceea n-am mai avut nici măcar acces la WhatsApp. Când mă sunau, nu mai puteam să răspund, să accesez, mi se blocase complet. Noroc că mai am un număr de telefon și de pe ăla mi-am anunțat prietenii să nu dea curs la acel mesaj.

Polițiștii spun că medicul nu este singurul caz. Mai sunt și alte victime.

Elena Ostache, purtator de cuvânt IPJ Brăila: Au fost înregistrate în ultimele 2 săptămâni o serie de fapte cu acest mod de operare, fiind înregistrate 8 plângeri din partea persoanelor vătămate. Poliția efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale.

Pentru a nu oferi atacatorilor acces la telefoane, nu deschideți fișiere sau link-uri nesolicitate, pe care le primiți de la diverse persoane și verificați în detaliu un mesaj de ajutor primit de la o cunoștință.

Laura Raţă, specialist IT: Hackerii au diferite metode de a face conexiunea pe contul tău de WhatsApp, care spune apasă butonul să câștigi ceva, plus că WhatsApp-ul se conectează și cu alte platforme și, dacă ești neatent, poți să dai acces în Facebook și Instagram.

În cazul în care ați căzut victimă unui astfel de atac este recomandat să mergeți imediat la Poliție.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
primar in calduri
2
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primarul din fundulea
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile...
Vladimir Putin
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale...
jared kushner ivanka trump
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la...
nicusor dan mark rutte
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte...
Ultimele știri
Încă mai e o șansă de a reveni la obiectivul climatic de 1,5°C, spun cercetătorii: „Putem contribui la recuperarea timpului pierdut”
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei
Conducerea PSD se reunește în ședință pentru ultimele detalii privind congresul de vineri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Police car in Nice, France.
Corpul unei doctorițe românce din Franța a fost găsit carbonizat. Suspect e chiar fiul de 22 de ani al femeii
barbat face cumparaturi de black friday
„E plin internetul de păcăleli”. Sezonul superofertelor a început. Cum să evităm țepele online de Black Friday
barbat la laptop cu un semn de avertizare
DNSC avertizează asupra unor notificări false de amendă online din partea DNSC şi a Poliţiei Române
medic de familie la birou cu un pacient
10 medici din Italia și-au umplut listele de aşteptare cu sute de programări false, pentru a munci mai puţin
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea...
Adevărul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine...
Playtech
Ce este încălzirea stratosferică timpurie. Fenomenul rar aduce frig extrem
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la ATI. Medicii de la „Matei Balş” spun că starea sa de...
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”