Metode credibile de înșelăciune sunt puse în practică de către hackeri, după ce reușesc să intre în aplicația Whatsapp. De exemplu, polițiștii din Brăila au deschis mai multe dosare penale, după ce escrocii au obținut acces la telefonul unui medic de familie și au cerut aceeași sumă de bani tuturor persoanelor din lista de contacte, în numele medicului, oferind și un IBAN unde să fie virați banii.

Un bărbat povestește că nu doar el a primit mesajul fals de la medicul de familie, ci și soția lui. Amândurora li s-a cerut aceeași sumă de bani - 3.645 lei.

Viorel Morea: Soția mea chiar a crezut, i-am spus să se liniștească și să nu facă alt demers. Acum stau și mă gândesc că fiind medic de familie și cu o listă foarte mare de pacienți și prieteni, poate unii au și picat în plasă.

Și alte persoane din lista medicului de familie au căzut pradă hackerilor și au primit același mesaj.

Cosmin Cândea: Nu mă așteptam să ceară suma asta medicul de familie și știam că stă bine cu banii. Și am dat mesajul că n-am acea sumă disponibilă, îmi pare rău, nu pot să ajut. Mi-a trimis mesaj să nu dăm suma că nu a trimis ea și nu a cerut bani la nimeni.

Femeia spune că habar nu avea că hackerii aveau acces la telefonul ei, pentru că nu mai putea să folosească aplicația de WhatsApp pe telefon.

Adina Năstase, medic de familie: Habar n-am avut că mi-a fost spart, noroc că m-au anunțat doi prieteni, vezi că cineva trimite mesaje în numele tău, că după aceea n-am mai avut nici măcar acces la WhatsApp. Când mă sunau, nu mai puteam să răspund, să accesez, mi se blocase complet. Noroc că mai am un număr de telefon și de pe ăla mi-am anunțat prietenii să nu dea curs la acel mesaj.

Polițiștii spun că medicul nu este singurul caz. Mai sunt și alte victime.

Elena Ostache, purtator de cuvânt IPJ Brăila: Au fost înregistrate în ultimele 2 săptămâni o serie de fapte cu acest mod de operare, fiind înregistrate 8 plângeri din partea persoanelor vătămate. Poliția efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale.

Pentru a nu oferi atacatorilor acces la telefoane, nu deschideți fișiere sau link-uri nesolicitate, pe care le primiți de la diverse persoane și verificați în detaliu un mesaj de ajutor primit de la o cunoștință.

Laura Raţă, specialist IT: Hackerii au diferite metode de a face conexiunea pe contul tău de WhatsApp, care spune apasă butonul să câștigi ceva, plus că WhatsApp-ul se conectează și cu alte platforme și, dacă ești neatent, poți să dai acces în Facebook și Instagram.

În cazul în care ați căzut victimă unui astfel de atac este recomandat să mergeți imediat la Poliție.

